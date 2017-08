Posibili SUCCESORI pentru președintele Putin. Cine este noul FAVORIT

Noul favorit al presedintelui Vladimir Putin este ministru al dezvoltarii economice, Maksim Oreskin. La 35 de ani, tarnarul membru ai guvernului condus de premierul Dmitri Medvedev dispune, practic, de mana libera pentru reformarea instituiei pe care o pastoreste. Ramane insa de vazut daca Oreskin va reusi sa-l convinga pe "patron" sa demareze reformele necesare, scrie Bloomberg, citand trei surse din anturajul liderului de la Kremlin.

„Vom crea un minister al viitorului”, a declarat Oreskin pentru Bloomberg, precizand ca scopul este „de a asigura un mediu propice de dezvoltare pentru oameni puternici”.

Intrebat daca este favoritul lui Putin, Oreskin s-a facut ca nu aude, iar purtatorul de cuvant al liderului de la Kremlin, Dmitri Peskov, a refuzat sa raspunda. Nici Ministerul economiei nu a dorit sa dezvolte subiectul.





Bloomberg a constatat insa ca Oreskin a cooptat in echipa sa experti de la Citigroup, PWC si McKinsey. „Participantii din piata recunosc autoritatea lui Oreskin, in pofida tinerii sale”, spune Oleg Kusmin, de la Renaissance Capital. „Piata se bucura sa vada chipuri noi, oameni noi, care pot aduce idei noi”.

Pe fondul sanctiunilor occidentale, Rusia traverseaza o profunda recesiune, iesirea din aceasta stare impunand reforme structurale care, in cazul Rusiei, inseamna scoaterea economiei de sub influenta politicului. „Predecesorii lui Oreskin, actualul sef al Bancii centrale, Elvira Nabuillina si presedintele Sberbank, German Gref, nu au reusit sa reduca presiunea statului asupra mediului de afaceri”, afirma Bloomberg in comentariul sau.

Impreuna cu presedintele Centrului pentru studii strategice, Aleksei Kudrin si cu ombudsmanul Boris Titov, Oreskin elaboreaza al treilea proiect oficial de reforme pentru Rusia. Iar analistul Evgheni Iasin crede ca ministerul poate fi, pentru tanarul politician, o trambulina spre varful puterii. „La un moment dat ar putea deveni premier”, crede expertul.

Posibili succesori pentru presedintele Putin

1. Dmitri Medvedev, actual prim ministru al Rusiei.

2. Serghei Sobianin, primarul Moscovei.

3. Aleksei Domin, guvernatorul regiunii Tula.

4. Serghei Soigu, ministrul al apararii.

5. Valentina Matvienko, presedintele Consiliului federatiei, camera superioara a parlamentului.

6. Aleksei Kudrin, fost ministru de finante.

7. Serghei Kirienko, prim adjunctului sefului Administratiei prezidentiale.

8. Anton Vaino, presedintele Administratiei prezidentiale.

9. Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de stat, camera inferioara a legislativului.

10. Igor Secin, presedintele gigantului petrolier Rosnef.

Clasamentul a fost alcatuit de expertii fundatiei „Petersbursgkaia politika”. Au fost luate in calcul mai multe criterii, printre care viteza de ascensiune si durata prezentei in interiorul puterii.