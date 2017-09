Povestea miraculoasă a unui bebeluș ce a supraviețuit avortului

Decizia de a face avort nu e una ușoară, în majoritatea cazurilor fiind luata după numeroase momente de cumpănă si conflict interior. Adesea lasă traume pe care le porți cu tine toată viata. Însa pentru o mămica a existat o a doua șansa, după ce bebelușul ei a supraviețuit avortului.

Shannon Skinner, in varsta de 19 ani pe atunci, avea o fetita de 4 luni impreuna cu Anthony Hunt cand a descoperit ca este din nou insarcinata.

Mama a cerut sa fie sterilizata la 19 ani

Cu un bebelus deja acasa si cu o forma de contraceptie care nu a avut efectul dorit, Shannon era iar insarcinata in 8 saptamani si a decis impreuna cu tatal copilului sa faca avort chimic, ce presupune administrarea unor pastile.





„Dupa prima sarcina am cerut sa fiu sterilizata, deoarece nasterea a fost o trauma imensa. Eram sigura ca nu mai vreau niciun copil, insa mi s-a spus ca sunt prea tanara pentru a lua decizia asta.”



Chiar si prima sarcina a fost tot consecinta unei masuri de contraceptie care nu a functionat. Tanara, in varsta de 17 ani la acel moment, lua anticonceptionale orale, care insa nu au avut efect.

Femeia a fost sfatuita de doctori sa intrerupa sarcina, deoarece prima nastere fusese foarte traumatizanta si a avut consecinte majore asupra sanatatii mamei.

„Plangeam dupa copilul acela, insa am reusit sa ne impacam cu ideea. Eu si Anthony am gandit ca luam decizia corecta, deoarece aveam probleme si nu voiam sa mai aducem un copil pe lume in conditiile astea.

Am facut ce credeam ca e mai bine, insa n-a fost o decizie usoara si am regretat-o imediat.„, povestit mamica.

„Ea n-ar fi trebuit sa fie aici…”

Shannon a continuat sa se simta rau si sa aiba simptome caracteristice sarcinii, asa ca s-a dus la doctor, unde medicii au descoperit ca era inca insarcinata in 22 de saptamani.

Cuplul a decis sa nu mearga mai departe cu avortul, ci sa lase copilul sa se dezvolte: „Era evident ca e o mica luptatoare si nu voiam sa-i mai facem rau.”

Celor doi parinti li s-a spus ca supravietuirea unui fetus in urma avortului chimic se intampla in doar 4% din cazuri.

Copiii care supravietuiesc unui astfel de avort au o sansa mai mare de a avea malformatii si alte probleme de sanatate, insa toate analizele aratau ca sarcina merge bine.

In cele din urma, bebelusa s-a nascut prin cezariana si este perfect sanatoasa. Fetita a primit numele Amelia.

„De fiecare data cand ma uit la ea ma gandesc <<Ea n-ar fi trebuit sa fie aici>>. Insa este aici si nici nu-mi pot inchipui viata fara ea.

Mereu voi regreta avortul, insa nu voi regreta niciodata ca am nascut-o pe Amelia.”

unica.ro