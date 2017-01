Președintele Bulgariei se teme de o posibilă reîmpărțire a sferelor de influență între SUA și Rusia

„Dacă Donald Trump va încheia o înțelegere separată cu Rusia pentru o împărțire a sferelor de influență, acest lucru va fi dezastruos pentru Bulgaria', a declarat președintele bulgar în exercițiu, Rosen Plevneliev, într-un interviu acordat joi postului Nova Television și preluat de agenția BTA.



Șeful statului bulgar a făcut o paralelă cu Congresul de la Berlin din anul 1878 și cu înțelegerea încheiată înaintea acelei reuniuni între Rusia și Austro-Ungaria prin care acestea și-au împărțit sferele de influență în Balcani.

'Nu sunt împotriva dezghețării relațiilor, m-aș bucura dacă Rusia și SUA ar avea relații constructive și principiale bazate pe principiile pe care dorim să le vedem în secolul XXI: domnia legii, nu domnia forței și a intereselor', a menționat președintele aflat la finalul mandatului.





'Există țări, inclusiv Bulgaria și statele membre ale UE, care cred în domnia legii. Dar alte țări, inclusiv Rusia, se bazează pe forță. Părți ale Ucrainei au fost ocupate și anexate. Acest lucru li s-ar putea întâmpla și altor țări și nu trebuie să-l permitem', a indicat președintele Plevneliev, care va fi înlocuit peste zece zile de câștigătorul alegerilor din luna noiembrie, generalul Rumen Radev, fostul comandant al forțelor aeriene bulgare. În timpul campaniei electorale, acesta din urmă s-a arătat îngăduitor față de acțiunea Rusiei de anexare a Crimeii și a susținut relaxarea sancțiunilor occidentale impuse Moscovei.

În interviul acordat joi, Rosen Plevneliev s-a declarat mândru că este 'primul președinte bulgar care își exprimă categoric dezaprobarea față de politica Rusiei' ce încalcă dreptul internațional.

'Nu sunt un 'hawk' (șoim — termen care îi desemnează pe adepții unei linii dure în politica externă americană n.red), ci un politician și un cetățean care își exprimă o poziție. Dorim să vedem dialog și prietenie cu Rusia. Iubesc Rusia, dar nu sunt de acord cu politica președintelui Putin de împărțire a sferelor de influență care ne aduce înapoi în secolul XIX', a explicat Plevneliev. 'Mă opun categoric acestei politici pentru că ea încalcă dreptul internațional și are consecințe teribile pentru toți în Europa, inclusiv pentru Bulgaria', a completat el.

Prin urmare, președintele bulgar încă în funcție i-a adresat un apel succesorului său să condamne ocuparea ilegală a Crimeii. 'În Ucraina suntem martorii unei agresiuni armate și noul președinte (al Bulgariei) va trebui să spună dacă este de acord cu aceasta. Dacă generalul Radev este convins de poziția sa pro-NATO și de orientarea europeană a Bulgariei, vom vedea foarte repede din acțiunile sale', a apreciat Rosen Plevneliev.

El a menționat de asemenea că s-a întâlnit până în prezent de 30 de ori cu președintele Barack Obama. 'În mod simbolic, părăsesc acum postul odată cu el. Am fost prieteni foarte apropiați. Am vorbit cu el după moartea copilului meu. Am vorbit cu toată lumea. Am susținut dezvoltarea europeană a Bulgariei și la fel voi continua', a asigurat președintele bulgar.

Șeful statului bulgar și-a exprimat opinia și despre actuala criză politică din țara sa, provocată de demisia premierului conservator Boiko Borisov după ce candidata susținută de acesta, Țețka Țaceva, a pierdut alegerile prezidențiale, iar de atunci nu s-a reușit instalarea unui nou Cabinet și Borisov este în continuare prim-ministru interimar.

'Cel mai bine pentru Bulgaria ar fi să instalăm împreună cu Rumen Radev un Cabinet responsabil (...) Generalul Rumen Radev a câștigat convingător alegerile din noiembrie și îi urez succes. Dar îi cer să nu facă greșeli strategice, pentru că nici eu nu am făcut astfel de greșeli', a subliniat președintele Plevneliev, care este provenit din partidul conservator GERB, formațiunea premierului Borisov. El a asigurat însă că nu intenționează să revină în partid, dar la nevoie va fi 'pregătit să ridice baricade pentru a apăra calea europeană a Bulgariei'.

