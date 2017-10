Președintele Igor Dodon, supărat rău pe Andrian Candu. Primul deget al șefului statului a fost „rupt”?

Președintele Igor Dodon, lăsat cu buza umflată. Șeful statului a tunat și fulgerat la briefing-ul susținut cu puțin timp în urmă, ca urmare a deciziei Curții Constituționale, care a anunțat că președintele nu are drept de veto la numirea miniștrilor. Igor Dodon a trecut și la amenințări directe în adresa magistraților CC, acuzându-I de uzurparea puterii în stat.



„Eu nu am de gând să cedez, am responsabilitate în fața oamenilor. Cetățenii care m-au votat consideră ca acesta nu merita sa fie ministru al apărării, eu nu voi semna candidatura lui Sturza, va fi semnat de Candu, eu nu voi recunoaște acest ministru, lasă să-l recunoască Candu. Legitimitatea acestui ministru este la nivel de zero. Dacă vă considerați așa de tari, haideți la referendum. Ca oamenii sa vadă cu cine ei sunt gata să meargă. Va temeți, de asta faceți interpretări cu CC, ca să vă mai numiți un ministru”, a declarat Igor Dodon.



