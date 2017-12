Președintele Legislativului Andrian Candu participă la o conferință internațională în domeniul securității rutiere, organizată de BERD

Președintele Parlamentului Andrian Candu participă la conferința internațională Obiectivele Globale pentru dezvoltare Durabilă pentru securitatea rutieră, organizată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), la Londra.



Andrian Candu va face o prezentare despre activitatea sa în calitate de ambasador al securității rutiere și acțiunile întreprinse de guvernare în acest sens.

La conferința internațională la nivel înalt Obiectivele Globale pentru dezvoltare Durabilă pentru securitatea rutieră participă Jean Todt, președintele Federației Internaționale a Automobilului, reprezentantul special al ONU pentru securitatea rutieră, Suma Chakrabarti, președintele BERD, reprezentanti ai Băncii Mondiale, Băncii Europene de Investiții, organizații naționale și internaționale care promovează securitatea rutieră pe continent.





Tot la Londra, Andrian Candu va participa la Global Network pentru parlamentarii securității rutiere, un consiliu anual de leadership, găzduit de Towards Zero Foundation, patronată de Altețea Sa Regală Prințul Michael de Kent. Amintim că în primăvara acestui an, Parlamentul Republicii Moldova a semnat manifestul pentru securitate rutieră, angajându-se să implementeze obiectivele de dezvoltare durabilă pentru reducerea numărului victimelor și răniților în urma accidentelor rutiere până în 2020.

Șeful Legislativului se va afla în Marea Britanie în perioada 10-12 decembrie. Andrian Candu are programate întrevederi cu oficialii din Parlamentul britanic.

