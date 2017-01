Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Stimați cetățeni, iată că lăsăm în urmă încă un an din viața noastră.

Așa cum a fost el, cu bune și cu rele, cu urcușuri și coborîșuri, cu pierdere și izbîndă, acest an îl vom păstra în memorie. El face parte din istoria țării, din biografia fiecăruia dintre noi.

În 2016, Republica Moldova a împlinit 25 de ani de la Independență. Acest jubileu de un sfert de veac e unul al maturității noastre ca stat. Noi am demonstrat că avem capacitatea să ne păstrăm statalitatea, să ne consolidăm ca popor, să trecem peste provocările grele care ne-au lovit.





2016 a fost un an cînd cetățenii și-au redobîndit dreptul fundamental de a-și alege direct conducătorul țării.

E și aceasta o realizare politică importantă, deoarece a apropiat președinția de popor. Votul direct a făcut această funcție mai legitimă și mai responsabilă.

În anul care se încheie, mulți dintre noi au trăit fericirea nașterii copiilor, alții însă au trăit durerea pierderii celor dragi. Am iubit și am suferit. A fost un an care ne-a influențat și ne-a maturizat.

Acum gîndurile noastre se îndreaptă către anul care vine, către 2017. Este ca o pagină nouă, pe care urmează să o deschidem și de la care ne așteptăm la lucruri bune și la schimbări fericite.

Eu știu că, oriunde sunteți, în mijlocul familiei, între prieteni, la serviciu, în străinătate sau în singurătate, în bună dispoziție sau, poate, în tristețe, fiecare dintre voi are speranța că anul care vine o să vă aducă mai multă bucurie, mai multe realizări, mai multă căldură din partea celor apropiați.

Îmi doresc din toată inima ca aceste așteptări să se realizeze. Într-o mare măsură, bunăstarea și fericirea cetățenilor depinde de cei de la conducerea țării, depinde de cei care au obligația să mențină creșterea economică, să asigure coeziunea socială, să dezvolte satele, drumurile, agricultura, țara. O asemenea responsabilitate îmi revine și mie ca președinte. E o datorie pe care o voi respecta.

Totodată, fiecare dintre cetățeni, fiecare dintre noi poate face lumea din jur mai bună în anul care vine.

Să fim mai înțelegători și generoși cu cei de lîngă noi.

Să demonstrăm omenie în relațiile noastre cotidiene.

Să fim buni profesioniști, să ne iubim familia, să cinstim propria țară.

Să nu uităm că am fost mereu un popor slăvit prin muncă și bunătate.

Sper foarte mult că anul care vine, 2017, va fi pentru întregul nostru popor un an al păcii şi al bunăstării. Suntem cu toţii cetăţenii aceleiaşi ţări – Moldova. Viaţa fiecăruia dintre noi în noul an se va schimba spre bine dacă ne vom iubi ţara natală, dacă ne vom respecta reciproc, dacă vom avea grijă de oamenii dragi şi apropiaţi.

Eu vă doresc un An Nou fericit, în care destinul să ne favorizeze țara, iar efortul nostru comun să ne aducă belșug.

La Mulți Ani!

sursa: timpul.md