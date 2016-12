Președintele României a refuzat desemnarea lui Sevil Shhaideh pentru funcţia de premier

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți că nu acceptă propunerea PSD - ALDE ca Sevil Shhaideh să fie prim-ministru și a cerut acestei coaliții să facă o nouă nominalizare.

"Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politice, PSD și ALDE, care au țin să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe doamna Sevil Shhaideh pentru funcția de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro și contra și am decis să nu accept această propunere", a spus șeful statului, la Palatul Cotroceni.

El a solicitat coaliției PSD — ALDE să facă o altă propunere de prim-ministru.



