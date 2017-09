Pregătiri pentru referendumul din Catalonia. Coloane de tractoare apără secțiile de vot

Cu o zi înaintea referendumului pentru independenţă, spiritele stau să dea în clocot în Catalonia.



Coloane de tractoare au umplut străzile din Barcelona, cu intenţia de a apăra secţiile de vot. Iar numeroşi părinţi şi copii au început încă de vineri să ocupe şcolile unde ar trebui să se voteze.

Autorităţile de la Madrid insistă că referendumul nu va avea loc, în timp ce guvernul catalan spune că 2.000 de secţii de vot sunt pregătite să primească cetăţenii.

Planul autorităţilor catalane era să-şi declare unilateral independenţa în 48 de ore după referendum, în cazul unui rezultat favorabil.

Coloane întregi de tractoare au ajuns vineri în oraşele catalane, purtând drapelul Cataloniei independente. Intenţia fermierilor este să le parcheze in jurul secţiilor de vot şi să împiedice autorităţile să le închidă.

Primarul Barcelonei cere ajutorul UE în criza referendumului de independență

“E o demonstraţie pentru ca lumea să înţeleagă mai clar că pe 1 octombrie vom vota şi vom vota liber. Vrem să demonstrăm Guvernului şi lumii că suntem mulţi, că nu ne e frică şi că vrem să votăm.”

Poliţia are ordin să confişte toate materialele necesare referendumului şi să nu permită ca vreo clădire publică să fie folosită ca secţie de votare. Dar multe şcoli au rămas deschise, iar unele au fost ocupate încă de vineri de sute de părinţi şi copii. Şi-au adus saci de dormit, provizii şi jucării, hotărâţi să petreacă weekendul acolo, sa fie siguri că nu vor fi împiedicaţi să intre în clădire, ca să voteze.

Poliţiştii catalani trebuie să evacueze şi să închidă secţiile de vot ocupate până maine dimineata, la ora 6 - cu trei ore înainte de ora preconizată pentru începerea consultarii populare. Într-un document intern obţinut de presă, li se recomandă să nu recurgă la forţă decât ca ultimă soluţie. Cei care încearcă să deschidă o secţie de vot riscă să fie arestaţi.

