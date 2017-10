Arheologii au descoperit o alee antică, ramificație a celebrului drum pavat din Sarmizegetusa Regia și un construcție misterioasă, despre a cărei existență nu s-a știut până în prezent. Ele au fost făcute publice, sâmbătă, de Ziua Porților Deschise.

„În acest an am avut o campanie mai lungă, care se va încheia la sfârșitul lunii septembrie, grație fondurilor alocate de către Ministerul Culturii și de către Consiliul Județean Hunedoara. Am început săpăturile pe Terasa a IX-a, deasupra zonei sacre, care s-a soldat cu descoperirea unor monumente interesante. Este vorba în primul rând de reidentificarea unei alei pavate de care se știa încă din 1989, și noi am continuat cercetarea ei, rezultatele cercetărilor fiind promițătoare. De asemenea, am găsit fundațiile unui edificiu din piatră, căruia în anii următori o să reușim să îi precizăm planul, în condițiile în care suntem doar la început în cercetarea lui. Materialul arheologic este pe măsură, este divers și destul de bogat: ceramică pictată, vârfuri de săgeți, o daltă, o fibulă”, a declarat prof. univ. Dr. Gelu Florea, coordonatorul șantierului arheologic. Aleea pavată cu dale de piatră datează din perioada dacică, iar arheologii vor stabili locul de unde a fost extras materialul, o ipoteză fiind vechea carieră de calcar a dacilor, de la Măgura Călanului. Aleea antică reprezintă o ramificație a drumului pavat din Sarmizegetusa Regia, această ramură ducând spre terasa a IX-a. „Terasa, în forma ei actuală, pare supraînălțată în momentul în care această cale pavată a ieșit din uz. În anii următori o vom dezveli în întregime și, ceea ce e mai interesant, dacă vom avea noroc, să găsim și înspre ce ducea. Noi bănuim că la capătul unui asemenea drum pavat trebuia să se afle ceva important”, a declarat istoricul Gelu Florea.

Printre cele câteva sute de vizitatori ai Sarmizegetusei Regia s-a aflat și Ștefan Bâlici, managerul Institutului Național al Patrimoniului. „Avem acum o imagine extinsă asupra anvergurii și complexității zonei sanctuarelor, față de ce se știa până în prezent. Existau indicii, din timpul cercetărilor anterioare, asupra existenței altor amenajări, dar acum au apărut detalii remarcabile pe care le putem studia în contextul arheologic neperturbat și acest lucru ne poate ajuta pe de o parte să înțelegem mai bine ce se întâmpla în zona aceasta, iar pe de altă parte ne poate ajuta, din perspectiva Institutului Național al Patrimoniului, în colaborarea pe care am inițiat-o anul acesta cu Consiliul Județean Hunedoara, pentru realizarea unui proiect de amenajare, restaurare și punere în valoare a întregului sit arheologic. Este un proiect care se poate derula pe o perioadă lungă de timp și suntem la început”, a declarat managerul INP.