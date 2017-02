Premierul grec Alexis Tsipras cere, în timpul unei vizite în Ucraina, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei

Bună Dimineața 2 Februarie 2017, de Ana Marchitan

Moldovenii sunt buni și ospitalieri, dar ca toți oamenii mai au și defecte. Niciun om din lumea aceasta nu are răbdarea moldoveanului. Am fost cotropiți, am fost mințiți și ni s-a furat miliardul, noi am răbdat.