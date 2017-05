Preoțimea a sfințit homosexualii la marșul pentru drepturile omului

Duminica trecută, Chișinăul nu a văzut atâtea evenimente desfășurate concomitent de foarte mult timp. Au avut loc Festivalul Tânărului Meșteșugar, Festivalul „Mai dulce”, protest împotriva celor 42 de zile de vacanță pentru grădinițe, și Festivalul Familiei organizat de președintele țării. Însă, cel care a pus pe jar orașul și o bună parte din cele 96,8 la sută din populația ortodoxă a Republicii Moldova (conform Recensământului 2014), a fost Marșul „Fără Frică”, organizat de comunitatea LGBT.

„Să nu învingă minoritățile…”

Spre amiaza zilei de duminică, în fața monumentului domnitorului Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului, avea loc rugăciunea de ziua Sfântului Ioan Bogoslovul. Cu această ocazie, creștinii au decis să-și manifeste dezacordul față de Marșul „Fără Frică” ce urma să aibă loc la ora 12:00 la câteva străzi depărtare. Scopul evenimentului a fost sensibilizarea oamenilor privind drepturile persoanelor LGBT din Republica Moldova, prin iniţierea discuţiilor despre frică, sentiment ce uneşte toţi locuitorii ţării noastre.





Cu pancarte „Moldova – țară ortodoxă”, „Nu propagandei homosexuale”, smerită, toată lumea asculta acatistul. „Se citește acatistul. Ascultați până la urmă și nu ne încurcați”, îmi reproșează o femeie cu batic pe cap, atunci când am întrebat-o despre ce se întâmpla la acel moment. „Acatistul merge!”, mi se face observație, cu un ușor dispreț în voce.

„Vrem să apărăm credința. Noi nu dorim să ne îmbogățim cu gay, cu parade. Azi este ziua familiei și vrem să o sărbătorim cu familii frumoase, fără democrație americană. Noi suntem de acord cu regulile din Europa, respectăm curățenia și tot ce au ei bun, dar fără America. Că ea ne aduce războaie și distrugeri de țări”, a declarat Ion, prezent la rugăciune, fiind sigur că vinovată de marșul homosexualilor este conducerea americană.

Mai departe de cele sfinte, pe scaunele de piatră lipite de gardul ce desparte parcul și monumentul, stăteau femeile tinere cu puradeii lor.

„- Facem drumul pentru minorități… adică, să nu învingă ei.

- Ce să nu învingă?

- Să nu fie minoritățile. Facem drumul familiei, pentru copii. Să aibă mamă și tată, să nu fie cum sunt ei – bărbat cu bărbat, femeie cu femeie. Învățăm copiii să meargă după legea lui Dumnezeu, cu credința noastră”, explică Mariana, mamă a trei copii prezentă la manifestație.

Oamenii prezenți la „protestul religios” spun că vor să apere valorile morale, ortodoxe. „Noi suntem pentru țara aceasta, pentru pământul acesta. Nu vrem să fim pedepsiți, nu vrem să tolerăm păcatul. Păcatul acesta… a sodomiților”, a declarat Lilia, una dintre evlavioși.

La sfârșitul slujbei, un preot a recomandat oamenilor să se abțină de a lua parte la marșul homosexualilor și să nu se murdărească. „Suntem în fața lui Ștefan cel Mare cu ocazia evenimentelor triste care au devenit o tradiție să mărșăluiască și să propovăduiască păcatul, fărădelegea. Dacă nu au putut cei cu putere și avere să răstoarne ceva, să se știe că se va răsturna acum. Dacă ei vor îndrăzni să mărșăluiască, noi vom întreprinde tot ce este în posibilitatea noastră. Hristos a Înviat!”, a îndemnat preotul la microfon, adresându-se către enoriașii veniți din satele Dobrogea și Răciula, dar și din alte localități.







Ei nu se pot căsători și nu pot adopta copii

După un cordon de câteva linii de polițiști, pe strada București din Capitală, s-au adunat militanții pentru drepturile omului la Marșul „Fără Frică”. Îmbrăcați în tricouri albe, cu flori în mână au pornit, liniștiți și binevoitori, spre strada Maria Cebotari din Capitală, punctul final al marșului. Reprezentanții minorităților sexuale, dar și alți oameni care nu fac parte din acest grup, au mers în semn de solidaritate și au cerut egalitate pentru toți cetățenii.

„Acest marș este împotriva fricilor, este unul de solidaritate. Toată lumea care are frici și vrea să treacă peste ele a fost chemată să mergem în marș împotriva fricilor noastre care ne dezbină și fac o societate mai puțin sigură pentru cetățeni”, a declarat Angelica Frolov, coordonator de program la Centrul GENDERDOC-M, pentru ziarul TIMPUL.

Reprezentanta minorităților sexuale a mărturisit că mulți dintre cei veniți la manifestație au simțit, în așa mod, că au fost acceptați de societate. „Un tânăr gay plângea în hohote, pentru că e prima dată în viață când și-a declarat public orientarea homosexuală. O tânără lesbiană, în sfârșit, a ieșit din starea depresivă, simțind că este multă lume care o susține și acceptă. O altă lesbiană, prima dată, și-a putut cuprinde iubita public. Câțiva părinți, în sfârșit, au putut declara public că își iubesc copiii homosexuali”, a declarat Angelica Frolov.

Cristian este un tânăr heterosexual. A venit și anul acesta pentru a-și exprima solidaritatea față de cei cu mai puțină influență politică și putere. „Eu am învățat că pe cei obijduiți și fără putere trebuie să-i apăr. Obijduiți sunt cei care nu le sunt respectate drepturile. Eu pot să mă căsătoresc cu persoana pe care o iubesc, dar mulți participanți de aici, nu au același drept. Eu pot să adaptez un copil, iar ei, din păcate, nu pot. Asta este la nivel legislativ, și la nivel de retorică, este la fel de urât. Dacă observați, oamenii comentează urât. Spun că „trebuie arși pe rug, izolați pe insulă”, chiar dacă sunt creștini cu toții. Mi-a fost frică anul trecut, indiferent ce se scria pe maiou. Chiar și acum îmi este frică, am pielea de găină”, a relatat Cristian, participant la Marșul „Fără Frică”.







La intersecția străzilor Vasile Alecsandri și București din Capitală, aștepta un alt cordon de polițiști. După ei se zăreau cruci, icoane, baticuri și capete cu ochelari negri de soare. De după polițiști se cânta bisericește „Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând…”, fiind întrerupt periodic cu „vrem să fiți normali, nu homosexuali”.

După cordonul de polițiști erau credincioșii care s-au rugat anterior în fața monumentului Ștefan cel Mare, dar și câțiva reprezentanți ai Mișcării Național-Creștine Noua Dreapta. Au blocat strada în așa mod, încât participanții marșului au fost nevoiți să pună punct manifestației și să plece în autobuzele polițiștilor. Totuși, enoriașii nu au scăpat ocazia de a arunca cu ouă și de a „aghesmui” polițiștii și jurnaliștii rămași.

Igor Dodon, ne-președintele poporului

În timp ce avea loc Marșul „Fără Frică” și protestul credincioșilor, în Piața Marii Adunări Naționale se desfășura Festivalul Familiei organizat de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, pentru susținerea și promovarea valorilor familiei tradiționale. „Nu este primul an când organizăm Festivalul Familiei. Eu sunt categoric împotriva marșurilor minorităților sexuale, sunt categoric împotriva înregistrării acestor minorități în RM. Eu sunt pentru tradițiile noastre, pentru familiile tradiționale, pentru credința ortodoxă. De aceea, condamn acest marș și este regretabil că aceste acțiuni sunt susținute de unii din actuala guvernare și unele ambasade”, a declarat Igor Dodon, menționând că nu este președintele gay-ilor, chiar dacă a promis anterior că va fi președintele tuturor.

Asociația Promo-LEX a reacționat la declarațiile homofobe făcute de către președinte. „Ne îngrijorează faptul că președintele Republicii Moldova promovează mesaje care contravin Constituției Republicii Moldova, pe care este obligat să o apere și să o respecte. Or, una din îndatoririle președintelui ar fi să consolideze societatea pentru a evita conflictele, iar atunci când acestea apar să le medieze în așa fel, încât drepturile tuturor să fie respectate”, a comunicat reprezentanții asociației.

De asemenea, reprezentanții Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova au afirmat că pledează pentru toate drepturile omului, pentru toată lumea. „Noile Obiective pentru Dezvoltare Durabilă, aprobate de toate țările lumii, tind să nu lase pe nimeni în urmă. Echipa de țară a ONU Moldova susține cu fermitate dreptul tuturor, inclusiv al minorităților, de a se întruni în mod liber și de a organiza marșuri de solidaritate. În spiritul solidarității și nediscriminării, echipa a participat la marș”.



Potrivit unui studiu sociologic efectuat de Fundația Soros în anul 2011, doar patru la sută acceptă ca un membru al familiei să se căsătorească cu un homosexual și 14 la sută acceptă să aibă în calitate de vecin un homosexual. 77 la sută consideră că homosexualilor ar trebui să li se interzică să înfieze copii.

Conform unui sondaj sociologic elaborat în anul 2014 de Institutul de politici publice, 13,8 la sută din oameni ar accepta persoanele LGBT să trăiască în localitatea lor, 7,3 la sută ar accepta să le fie prieten și numai patru la sută ar accepta să facă parte din familia lor.



VOX

Irina Prodan, studentă la UTM

Trebuie să înțelegem că nu putem ignora minoritățile sexuale dacă dorim să pășim pe calea europeană. Sunt creștină ortodoxă, dar dacă aceste persoane au ieșit în stradă pentru a-și manifesta drepturile, de ce ar trebui să aruncăm cu pietre în ei? Oare nu sunt și ei oameni ca noi toți? Ar fi mai lesne dacă preoții îi sfințeau pe deputații care fură zi de zi. Acolo stau dracii împielițați. În Biblie scrie: „Cel fără de păcat dintre voi să arunce cel dintâi piatra”. Eu nu-i înțeleg, dar cert este că n-au fost tratați deloc creștinește.

Alina Andronic, membră a grupului LGBT

„Fără Frică” a fost organizat pentru a spori vizibilitatea persoanelor care sunt parte a comunității LGBT. De fapt, chiar și la nivel de stat există numeroase probleme, luând în considerare, că actualul președinte e și el homofob. Astfel, oamenii care fac parte din această comunitate (sau care îi susțin) suferă în cele mai multe cazuri, deoarece nu le sunt respectate drepturile de bază. Ei sunt deseori supuși agresiunilor verbale și fizice și, în consecință, încearcă să ascundă faptul că sunt diferiți de ceilalți.

Oleg Brega, activist civic

Marșul e necesar pentru a accentua că drepturile persoanelor LGBT sunt uneori încălcate. Organele de stat, politicienii și cetățenii de rând trebuie să-și revizuiască atitudinea. Ieșim în spațiul public ca să ne arătăm suportul și revolta. Sunt îngrijorat că reprezentanții forțelor de ordine, în fiecare an, întrerup înainte de timp marșul diversității și evacuează cu autobuze manifestanții pașnici, în loc să intervină hotărât pentru a potoli violența contramanifestanților, pentru a elibera traseul, pentru a impune legea. Noi, cei și cele care am participat la marș, avem dreptul fundamental de a ne exprima, asocia și întruni pașnic. Anul acesta eram chiar cu flori în mână, nu afișam lozinci, nu scandam nimic. Cu toate acestea, am fost înconjurați de poliție. Statul, deci, încurajează un astfel de comportament abuziv, violent, care limitează drepturile fundamentale ale altora.

Preotul Mihail

Homosexualismul este un păcat. Bărbatul şi femeia au fost creaţi cu tendinţă înnăscută de a manifesta atracţie faţă de sexul opus, însă diavolul îl face pe om să aibă înclinații spre homosexualitate, la fel cum am avea orice altă înclinație spre păcat din Sfânta Scriptură. Biserica Ortodoxă nu va tolera astfel de prihăniri. Din această cauză Dumnezeu a spulberat de pe fața pământului ținuturi întregi. Amintiți-vă de Sodoma și Gomora, două orașe mari, unde nu s-a găsit niciun om nedesfrânat. Cu toții suntem egali în fața lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că avem dreptul să promovăm păcatul. Îngăduirea manifestațiilor de acest gen denotă moartea oricărei societăți cu toate obiceiurile și tradițiile caracteristice.

Anastasia Danilova, organizatoare a marșului

Mesajul principal al marșului „Fără Frică” constă în cuvântul „solidaritate” și este o manifestație pentru egalitate în drepturi, organizarea acesteia fiind un drept firesc. La marș au participat oamenii, care conștientizează că dacă astăzi cineva îi lipsește de dreptul la libera exprimare, atunci mâine pot fi subminate și alte drepturi și niciodată nu știi când aceasta te poate afecta anume pe tine, precum și astăzi persoanele LGBT au fost lipsite de libertatea și dreptul de a se întruni.

Ecaterina Sârbu, pensionară

Eu nu cunosc de ce a fost organizat acest marș, dar știu la sigur că este un păcat mare să faci ceea ce fac ei. Am ieșit în stradă ca să-mi apăr religia, creștinismul țării de astfel de influențe negative. Să fii nu ca toți cei din jur nu este un prilej de mândrie și nu trebuie să se strige despre asta în centrul orașului. Nu vreau ca nepoții mei să afle despre acest fenomen urât.

Natalia Ungureanu, psiholog

„Fără Frică” a fost organizat, în special, pentru minoritățile sexuale. Cu părere de rău, până și acum ei nu-și pot găsi locul cuvenit în societatea noastră, fiind adesea intimidați și tratați cu vehemență. Din această cauză, mulţi dintre ei îşi ascund această orientare pentru că se tem de represiunea societăţii. Marșul „Fără Frică” ne-a demonstrat aceste lucruri. Cred că în timpul apropiat, dar și în următorii câțiva ani, situația va rămâne aceeași. Repulsia dată pleacă din educația sovietică, pe care a primit-o majoritatea cetățenilor. Apoi, este și frica pe care o au, în general, oamenii faţă de tot ceea ce este diferit. Din perspectiva aceasta, societatea noastră evoluează foarte lent. Până când lumea nu va începe să perceapă această atracție pentru același sex ca un fenomen absolut natural, minoritățile sexuale din Moldova vor continua să sufere din cauza subminării drepturilor pe care le au, asemeni oricărui alt cetățean.

Autor Vox: Diana Popa, stagiară