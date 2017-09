Presa internațională, uimită și amuzată de pantalonii purtați de Kim Jong-Un. „Poți trage o rachetă prin ei”

Pantalonii purtați recent de Kim Jong-Un au ajuns subiect de glume în presa internațională după ultimele imagini apărute cu liderul suprem nord coreean.



Imaginile publicate în urmă cu câteva zile de agenția de stat nord coreeană au atras atenția presei internaționale prin ... lărgimea pantalonilor purtați de Kim Jong-Un.

”Pantalonii lui Kim nu sunt doar de două ori mai largi decât cei purtați de ceilalți bărbați din imagine, sunt de două ori mai largi decât orice pantaloni din istorie” au glumit cei de la esquire.co.uk.

”Ce ne spun pantalonii lui Kim Jong-Un despre un posibil atac nuclear?” se întreabă ironic publicația. Că totul este o propagandă și ca probabil acum Donald Trump își va face apariția cu niște pantaloni și mai largi - concluzionează ei cu umor.

”Uitați-vă la ei, sunt atât de largi că poți trage o rachetă intercontinetală prin ei” au glumit și cei de la buzzfeed.com.

Trump a amenințat că va distruge în întregime Coreea de Nord și l-a numit pe Kim Jong-un ”omul-rachetă”



Among Kim Jong-Un's crimes are these pants: pic.twitter.com/sotLglJJ7R

Kim Jong-Un has got the slackest slacks in the whole wide world. pic.twitter.com/6guTRISYrK