Presedintele Lituaniei: Rusia este un STAT TERORIST

Într-un interviu pentru publicatie Delfi, presedintele Lituaniei, Dalia Grybauskaitė a explicat de ce consideră ca Rusia este un stat terorist.





„Încă de la primul mandat am spus mereu că suntem dispuși să cooperăm și să fim prieteni cu toți vecinii noștri, dar pe picior de egalitate, într-o o relație reciproc respectuoasă. De la prima intalnire cu dl Putinv am primit o listă de condiții impuse care trebuiau îndeplinite de Lituania: de exemplu ne obligau sa nu construim centrale nucleare, sa cumparam doar de la ei energie etc. Nu era o propunere de prietenie sau cooperare – ei voiau sa îngenunchezi si sa executi, altfel erai dușman. Nu am putut accepta o astfel de relație. Atâta timp cât Rusia se uită la vecinii sai sau la țările mici în acest fel, prietenie și corectitudine nu vom putea avea niciodată cu această țară. Relatiile vor fi dificile cât timp Rusia nu va înțelege că toate țările sunt independente. Indiferent cât de mari sau mici sunt, trebuie să se coopereze cu respect. Mai ales dacă încă mai este în stare să lupte, să fure teritorii, să acționeze agresiv, să intervină în situația politică sau în alegerile din alte țări, această țară va fi, fără îndoială, privită întotdeauna ca un agresor”.

Întrebata cum să se limiteze impactul negativ al Rusiei asupra Lituaniei și asupra Uniunii Europene, Dalia Grybauskaitė a spus ca țările baltice și-au întărit deja rezistența față de această influență, în special Lituania și Polonia.





„Și este foarte vizibil. Am construit terminal pentru gaze lichefiate, am devenit independenti din punct de vedere energetic și economic și ne străduim să continuăm sa ne sincronizam cu Europa continentală. Astfel, nu numai politic dar si economic am devenit mai puternici și mai independenti in ultimii 27 de ani, de aceea putem negocia și coopera cu Rusia, fără sa tremuram, fără să ne temem ca ne vor impune sancțiuni, interdictii sau blocada. Acest lucru ne oferă mai multă putere și încredere, lumea vede acest lucru, are incredere in noi, tine cont de opinia noastră despre vecinul nostru. Nu negăm necesitatea dialogului, suntem deschiși, dar numai pe baza respectului reciproc și a relațiilor egale. Și în niciun caz nu ar trebui să existe dictate și condiții impuse”, a încheiat Grybauskaite.

Sursa: paginaderusia.ro