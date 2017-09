Preşedintele Comisiei Europene: „Voi acorda personal o atenţie deosebită României în 2018”

Juncker a declarat miercuri că “statul de drept nu e opţional în UE” şi a întărit nevoia unui proiect european care să fie bazat pe libertatea, egalitate de şanse şi statul de drept. Juncker a mai spus că România trebuie să între în zona Schengen.



Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a atras atenţia, în discursul despre starea Uniunii rostit miercuri, că “Uniunea trebuie să facă un salt democratic în faţă” şi a îndemnat la o dezbatere în acest sens, precizând că urmează să îi acorde o importanţă deosebită României anul viitor.

“Cred că, în lunile următoare, ar trebi să implicăm Parlamentele naţionale şi societatea civilă, la niel national, regional şi local, mai mult în munca privind viitorul Europei”, a precizat el, amintind că, în ultimii trei ani, membri ai CE au vizitat Parlamentele din statele membre de peste 650 de ori.





“De asemenea, ei au dezbătut în peste 300 de Dialoguri Cetăţeneşti interactive, în peste 80 de oraşe şi orăşele din cele 27 de state membre”, a afirmat Juncker.

“Însă putem face mai mult. De aceea susţin indeea preşedintelui Macron de a organiza convenţii democratice în Europa, în 2018. Pe măsură ce dezbaterea se intensifică, voi da personal o atenţie deosebită Estoniei, Letoniei, Lituaniei şi României, în 2018. Aceste ţări vor sărbători a 100-a lor aniversare”, a declarat preşedintele CE.

El a insistat că, “cei care vor să modeleze viitorul continentului nostru, ar trebui să înţeleagă bine şi să onoreze istoria noastră comună. Aceasta include cele patru ţări – Europa nu ar fi întreagă fără ele”.

Declaraţie Jean Claude Juncker:

- Anul trecut, discursul meu a fost mai simplu: UE era sub şocul Brexit. Aveam două şanse: fie să mergem fiecare în colţul lui, sau să acţionăm împreună

- Şomajul e la minimul ultimilor 9 ani în UE

- Planul de ajutorare a companiilor a adus zeci de miliarde de euro în economia europeană şi a creat sute de mii de locuri de muncă

- Am cerut disciplină financiară, dar am avut grijă să nu omorâm dezvoltarea economică

- Avem o fereastră de oportunitate care nu va rămâne însă deschisă pentru totdeauna. Trebuie să rămânem pe cursul stabilit anul trecut şi să livrăm rezultatele agendei noastre pozitive.

- Trebuie să stabilim agenda viitoare a UE

- E timpul să construim o Europa mai puternică pentru 2025

- Împreună, ne-am fixat că obiective o UE a energiei, a pieţei capitalurilor, o UE a apărării. Împreună am parcurs deja o mare parte a drumului

- Propunerile prezentate de Comisie pentru muncitorii detaşaţi şi pentru azil sunt controversate, o ştiu. Comisia va fi deschisă la compromis.

- Am adresat preşedintelui Parlamentului European o scrisoare de intenţie privind intenţiile pentru anul viitor:

Vrem întărirea programului comercial european. Vrem reciprocitate. Vrem să obţinem ceea ce oferim. UE a fost mereu un spaţiu economic atrăgător. Am realizat un acord comercial cu Canada, avem acorduri politice cu Japonia şi Mexic. Propun deschiderea de negocieri cu Australia şi Nouă Zeelandă, pe care vreau să le încheiem până la finalul anului 2020. Parlamentul European va avea votul final pe aceste acorduri, care vor fi realizate într-un mod extrem de transparent. Cetăţenii au dreptul să ştie ce negociază Comisia Europeană. Gata cu lipsa de transparenţă. Invit Consiliul UE să facă la fel.

Propunem un nou cadru pentru investiţiile străine în UE - Investments Screening. Dacă o firma străină vrea să cumpere un port european, sau societăţi strategice din infrastructură ori IT, nu se poate face decât în transparenţă.

Comisia vrea o industrie europeană mai puternică şi competitivă. Sunt mândru de industria noastră auto, dar sunt şocat când un client e păcălit intenţionat. Invit industria auto să îşi corijeze erorile.

Vreau că UE să fie în avangardă luptei împotriva schimbărilor climatice.

Vrem să protejăm mai bine cetăţenii UE în societatea informatică. Noile reguli vor proteja mai bine datele personale, dreptul la proprietate intelectuală şi vom lupta împotriva atacurilor cibernetice. Comisia priopune azi o Agenţie Europeană de Securitate Cibernetică

Migraţia trebuie să rămână pe radarul nostru. Am făcut progrese reale. Ne apărăm mai eficient graniţele externe. Am redus masiv migraţia graţie acordului cu Turcia şi am controlat mai bine fluxul prin Mediterana. Am redus considerabil numărul vieţilor pierdute. Aduc un omagiu Italiei pentru generozitatea să în gestionarea problemei migraţiei. Europa are o responsabilitate colectivă pentru a încheia situaţia scandaloasă a migranţilor.

Comisia va prezenta propuneri noi pentru întoarcerea migranţilor în ţările de unde au venit. Solidaritatea nu poate fi doar europeană, trebuie să lucrăm şi cu Africa.

Fondul de ajutorare a Africii riscă să se termine; avem nevoie de ajutorul statelor membre. Le invit să se alăture efortului Comisiei Europene.

Europa e un continent care îmbătrâneşte. De aceea, lucrăm la un plan pentru imigraţia controlată.

În martie, am prezentat cele cinci scenarii pentru viitorul UE. Ele au fost dezbătute, criticate. A venit timpul să tragem primele concluziile, să facem următorii paşi de la dezbatere la decizii.

Iată modul în care văd eu lucrurile, scenariul meu personal nr. 6. Europa e o Europa a valorilor, mai mult decât piaţă unică, euro şi bani.

Libertatea, egalitatea de şanse şi statul de drept sunt la baza scenariului meu numărul 6.

Libertatea de a vorbi liber, că cetăţeni sau ziarişti. Libertatea, trebuie să luptăm pentru ea.

Europa trebui să fie o Uniune a egalităţii de şanse. De la Varna la Vigo nu trebuie să existe situaţii diferite. Copiii în România şi cei din Italia ar trebui să aibă acelaşi acces la vaccinuri că în restul UE. Nu pot există consumatori de mâna a două. Nu pot acceptă că cetăţenii din centrul şi estul UE să cumpere produse mai proaste decât în restul UE. Un slovac trebuie să aibă la fel de mult peste în fish fingers că orice alt cetăţean european

În Europa, legea este păstrată de o justiţie independenţa. Fiind parte a UE înseamnă respectarea judecătorilor şi deciziilor judecătoreşti. Statele membre au dat Curţii Europene de Justiţie puterea de a lua deciziile finale. Nerespectarea deciziilor sale înseamnă să furi cetăţenilor şansă la respectarea unui principiu fundamental.

E timpul să aducem România şi Bulgaria în Schengen. Şi Croaţia trebuie adusă în Schengen, după ce îndeplineşte condiţionalităţile tehnice.

Euro trebuie să fie moneda comună a Europei. Pentru asta, statele membre au nevoie de susţinerea unui instrument care să ajute la intrarea în zona Euro. E un instrument pe care îl propun azi.

Nu va există o nouă lărgire a UE în mandatul Comisiei mele.

Discursul despre ”starea Uniunii” Europene a fost instaurat prin Tratatul de la Lisabona. Cu această ocazie, începând din 2010 încoace, preşedintle în funcţie al Comisiei Europene se adresează eurodeputaţilor, în faţa cărora prezintă bilanţul anului trecut şi liniile directoare ale acţiunii sale în anul următor.