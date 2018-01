Pretorul sectorului Botanica, impus să demisioneze de Silvia Radu

Pretorul sectorului Botanica din Capitală, Oleg Rațoi, ar putea fi impus să demisioneze. Nemulțumită de activitatea acestuia s-a arătat primărița Silvia Radu, scrie unimedia.info

„Eu am fost în sectorul Botanica și am rămas surprinsă că nu este așa cum ați spus la ședința anterioară, despre faptul că trotuarele și curțile sunt curățate. Am mers chiar pe bulevardul Traian și am văzut că acolo, pe trotuare, este pus un strat de 15 centimetri de gheață. Altfel, dacă nu știți cum să faceți lucrul, vă rog, mai bine plecați. Mai bine să nu fie nimeni în postul dumneavoastră, decât o persoană care nu face nimic. Gândiți-vă, oricum o să schimbăm structura. Atitudinea pretorilor lasă de dorit. Eu am nevoie ca lucrurile să se miște, nu am nevoie de rapoarte”, a declarat Radu.

Pe lângă trotuarele necurățate de gheață, Silvia Radu și-a exprimat nemulțumire și față de activitatea slabă întreprinsă de către membrii preturii Ciocana în privința sancționării agenților economici care aruncă gunoi în spațiul public.





„De ce la Botanica avem doar cinci agenți atenționați, iar în alte sectoare avem zeci de agenți sancționați. Dacă nu știți cum se face - mergeți la colegul de la Ciocana și întrebați cum se face”, a punctat Radu.