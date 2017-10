Prietenul i-a cerut să renunțe la copil dacă vrea să se căsătorească. Decizia ei a înfuriat tot internetul

O mama este pusa la zid de parintii din intreaga lume dupa ce a marturisit ca ia in considerare sa isi paraseasca copilul dupa ce se casatoreste.

Femeia a scris anonim la redacția revistei Dear Wendy, cerând sfaturi despre ce sa facă mai departe.

„Sunt o mama de 30 de ani divortata, cu un copil. Am custodie comuna cu sotul meu.

Prietenul meu, care e si el divorțat, are o fetita care e in custodia fostei lui soții.





Cu fiul meu petrec timp doar in weekend, o data la doua saptamani, iar prietenul meu nu isi viziteaza fata deloc”, explica femeia.

Dupa o lunga asteptare ca prietenul ei sa o ceara in casatorie, in cele din urma femeia a primit inelul. Insa cu o conditie:

„Prietenul meu m-a cerut in casatorie, insa la o luna de la eveniment, mi-a spus ca vrea sa cedez custodia baiatului meu.”



Avea de gand sa renunte la copil pentru a ramane cu logodnicul

Aparent, cea mai mare grija a mamei in cauza este ca parintii ei nu isi vor mai putea vedea nepotul.

„I-am explicat ca parintii mei vor si ei sa petreaca timp cu copilul si ca pot face asta doar o data la doua saptamani, cand baiatul e la mine.

El mi-a spus ca va pleca in strainatate in delegatie, iar intre timp eu sa imi iau timp de gandire sa imi dau seama daca vreau sau nu sa renunt la copilul meu pentru el.”

Pentru multe mame, alegerea ar fi fost evidenta. Nu si pentru aceasta femeie.

Principalul motiv pentru care femeia inca sta pe ganduri? Separarea de copil i-ar afecta pe bunicii copilului.

„M-am gandit sa renunt la copil dupa ce ma marit, dar cum as putea sa le explic asta parintilor mei?

Mama sufera de depresie, iar tata are cancer. Nu vreau sa se intristeze gandidu-se ca isi vor pierde nepotul”.



Inca de la inceput a stiut de conditia pusa

Mai departe, mama explica cum a stiut inca de la inceputul relatiei ca la un moment dat va avea de ales intre prietenul si copilul ei.

„Prietenul meu mi-a spus inca de cand am inceput sa ne vedem ca nu imi poate accepta copilul si stiu ca nu toti barbatii o fac.

Eram pregatita sa renunt la copil dupa ce ma maritam, insa el vrea sa o fac inca de-acum.

Vreau sa fiu cu prietenul meu, insa nu pot concepe ca ai mei sa se intristeze, tinand cont ca sunt bolnavi.

In plus, ma macina vina ca fiul meu ma iubeste atat de mult. Ce sa fac?”.

Deloc surprinzator, revista in cauza, precum si multi alti utilizatori de pe retelele de socializare, i-a dat femeii un raspuns pe masura:

„Sa-ti fie rusine! Esti atat de singura si atat de disperata dupa un barbat incat ai alunga din viata ta singurul tau copil? Aparent, da!

Te rugam, te rugam du-te la terapie si afla ce e in neregula cu tine de te comporti intr-un mod atat de dezgustator.

Despre parintii tai, nici macar n-avem cuvinte. Sa ii folosesti pe ei si boala de care ei sufera ca principal motiv pentru care te gandesti daca sa continui sa-ti vezi copilul din cand in cand, spune multe despre tine.

Cauta ajutor specializat!”

