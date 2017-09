„Prietenul” lui Igor Dodon fură donațiile copiilor orfani din Donbass

Președintele Igor Dodon se laudă cu „prietenii” săi, unul dintre aceștia fiind „cunoscutul istoric rus, scriitor, publicist, persoană publică, Nikolai Starikov”, după cum este menționat într-un comunicat din luna mai 2017 al Președinției. Toate bune până aici doar că anume acest Starikov apare recent într-un video publicat în spațiul virtual, în care recunoaște că a furat din banii colectații pentru copii orfani din Donbass, spunând că nu vede o problemă în acest lucru, scrie deschide.md

Potrivit expertului Rosian Vasiloi, în câteva postari de-ale sale Igor Dodon se lăudă de relaţia sa de amiciţie, una specială cu Nikolai Starikov - cunoscutul istoric rus, scriitor, publicist, persoană publică (în opinia lui Igor Dodon). În ultimul timp, cel puţin în acest an Preşedintele Dodon a avut cîteva întâlniri cu acest Staricov cu diferite ocazii. Una din ele avut loc în mai curent când Staricov a venit în Republica Moldova pentru a prezenta “opera” sa "Naționalizarea Rublei" - un subiect “extrem de important” pentru Republica Moldova şi România (prezentarea “operei” a avut loc la Timişoara cu cîteva zile înainte de lansarea la Chişinău).

Totodată Igor Dodon îl caracterizează pe acest Staricov ca o persoană “cinstită cu poziţii principiale”. Nu voi comenta ce aprecieri mai adresează Igor Dodon pentru această persoană, vedeţi şi singuri. Dar şi presa “noastră”, care face parte din maşinăria rusă în Republica Moldova de manipulare şi dezinformare toate evenimentele cu participarea acestui Staricov le catologhează ca fiind unele “...fără precedent”, vezi aici şi aici.





În iunie 2017 acest Staricov mai vine la Chişînău pentru a lansat încă o carte de-a sa, tradusă în limba română „Război cu mâinile altora", unde “abordează subiecte dificile legate de politică și geopolitică, pe care le prezintă de o manieră accesibilă publicului larg”.

Parcă nimic straniu, scrie omul şi lasă să scrie, este prieten cu Igor Dodon şi lasă să fie, câţi prieteni de ăştea mai are Igor Dodon? Cred că sunt mulţi. Apropo cu unii din ei va avea “întâlniri neformale” în viitorul cel mai apropiat.

Dar, informaţiile de ultimă oră ne arată că „vechiul amic” a lui Igor Dodon nu este atât de cinstit cum îl caracterezează el. Astfel în urma unor investigaţii sa stabilit că el, adică Staricov este implicat în delapidări de fonduri, dar mai bine zis acumula surse financiare pentru copii din Donbass, pe care ulterior le folosea pentru scopuri personale, inclusiv şi pentru cele ale partidului.

Revenind la video-ul apărut acum câteva zile pe Youtube, îl vedem pe „prietenul președintelui Dodon”, Nikolai Starikov care recunoaște în fața unui coleg de-al său de partid că din banii colectați pentru copii orfani, o parte din ei au fost folosiți pentru achitarea salariului angajaților săi din cadrul Partidului „Великое Отечество”. La fel în video apare și o secvență video cu același „prieten al lui Dodon” care spune că el este garantul acestor bani.

„Noi am colectat peste 1 milion 300 mii ruble. Eu am venit cu acești bani în Donețk și am asigurat că banii nu se vor pierde și vor fi oferiți celor care au nevoie de ei”, spune președintele Partidului „Великое Отечество”, [trad. Partidul Măreața Patrie]

Potrivit aceluiaș material video, la data de 24 august atunci când Starikov făcea anunțul, erau colectați mai mult de 2 milioane 500 mii ruble, astfel aproape jumătate din banii colectați au fost folosiți pentru achitarea salariilor.

Întrebat de colegul său de partid de ce o parte din banii strânși pentru orfani au fost furați și îndreptați spre salarii, Nikolai Starikov spune: Da o parte, și ce dacă [...] Eu sunt responsabil de salarii.

De menționat este și faptul că președintele Partidului „Великое Отечество”, Nikolae Starikov este un bun prieten și promovat de Iurie Roșca și Mark Tcaciuc.