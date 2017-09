Prima naţională din Europa, calificată la CM din Rusia, din 2018 / România încă are şanse la calificare. Calculele prin care poate să spere la locul 2 în grupă

Belgia a învins duminică seară reprezentativa Greciei, scor 2-1, şi a devenit prima naţională europeană calificată la Campionatul Mondial din Rusia.

România are o singură variantă să păstreze şanse cât de cât reale pentru locul 2 în grupă, care ar duce la barajul pentru Cupa Mondială din 2018: să-şi câştige toate meciurile. Ne-am mai putea permite un egal cu Kazakhstan, dar situaţia s-ar complica foarte mult.

Naţionala noastră a rămas cu şanse foarte mici să mai prindă măcar locul secund în grupă. Pentru asta, are nevoie să se alinieze multe astre. În primul rând, trebuie să câştige meciurile cu Muntenegru, Kazahstan şi Danemarca. Neapărat trebuie să le învingă pe Muntenegru şi Danemarca, altfel pică din start orice şansă. În plus, are nevoie ca cele două naţionale cu care ne luptăm pentru locul doi să scoată fiecare maximum 4 puncte de fiecare în meciurile rămase. Nu este imposibil, dar este extrem de greu, mai ales că avem golaverajul mult mai prost decât Danemarca şi Muntenegru. La egalitate de puncte, am rămâne acasă. Vă prezentăm câteva dintre variantele în care România ar obţine măcar locul 2 în grupă:





Ce meciuri mai sunt de jucat:

4 septembrie:

Armenia - Danemarca (ora 19:00)

Muntenegru - România (ora 21:45)

Polonia - Kazahstan (ora 21:45)

5 octombrie:

Armenia - Polonia (ora 19:00)

Muntenegru - Danemarca (ora 21:45)

România - Kazahstan (ora 21:45)

8 octombrie 2017

Danemarca - România (ora 21:45)

Kazahstan - Armenia (ora 21:45)

Polonia - Muntenegru (ora 19:00)

Scenarii:

România câştigă tot: 18 puncte

-Muntenegru trebuie să facă maximum 4 puncte în ultimele două meciuri (cu Danemarca şi cu Polonia) - dacă îi învingem luni seară

-Danemarca trebuie să facă maximum 4 puncte în ultimele meciuri, cu Armenia, Muntenegru şi România (pierde cu România)

România face egal cu Kazahstan, dar câştigă cu Muntenegru şi Danemarca: 16 puncte

-Muntenegru trebuie să strângă maximum două puncte în meciurile rămase

-Danemarca trebuie să strângă maximum două puncte în meciurile rămase

Pierdem cu Kazahstan şi batem Muntenegru şi Danemarca: 15 puncte

-Muntenegru pierde meciurile cu România şi Polonia şi face egal cu Danemarca

-Danemarca pierde meciurile cu Armenia şi România şi face egal cu Muntenegru

România face egal cu Muntenegru şi învinge pe Kazahstan şi Danemarca: 16 puncte

-Muntenegru ar trebui să facă maximum un punct cu Danemarca şi Polonia

-Danemarca trebuie să facă maximum două puncte. Practic, trebuie să piardă cu România şi să facă egal cu Muntenegru şi cu Armenia

Varianta minune:

-România să câştige tot

-Polonia să facă egal cu Muntenegru şi să piardă cu Kazahstan şi cu Armeia

-Danemarca să facă egal cu Muntenegru şi să piardă cu România

-Muntenegru să piardă cu România, să facă egal cu Danemarca şi cu Polonia