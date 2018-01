Prima reacție în cazul femeii care a născut în toaleta Institutului Mamei și Copilului. Ce spune administrația instituției

Administrația Institutului Mamei și Copilului (IMC) s-a autosesizat pe marginea cazului relatat de o tânără care acuză medicii și asistentele mediale de indiferență și spune că a fost nevoită să nască în toaleta instituției. Potrivit administrației IMC, până în prezent nu a fost depusă nicio plângere care să facă referire la acest caz, transmite IPN.

Cazul s-a întâmplat cu două săptămâni în urmă, ajungând public după ce tânăra a scris despre momentele prin care a trecut pe o rețea de socializare. Fiind în a 21-a săptămână de sarcină, femeia a ajuns la spital cu dureri, dar i s-a spus să plece acasă. Noaptea iar a fost adusă cu ambulanța. A fost internată sâmbătă, iar luni medicii i-au confirmat că copilul este grav bolnav. „Am trecut prin iad şi scriu cu lacrimi în ochi. M-au trimis să-mi cumpăr pastile care îmi cheme naşterea. Prima pastilă am băut-o şi am aşteptat o zi. Menţionez că nu mâncasem două zile. A doua zi m-au trezit la 6 dimineaţa şi mi-au zis să pun sub limbă o pastilă, în cinci minute s-au început durerile, peste jumate de oră încă una, am luat în total patru pastile. Aveam dureri groaznice. Nimeni nici nu intra în cameră. Eram doar cu o fată, care trebuia sa se ducă acasă, dar a rămas cu mine, văzând atitudinea lor”, povestește tânăra.

Ea spune că durerile au continuat 23 de ore, iar asistenta medicală de mai multe ori a refuzat să cheme medicul. Dimineața devreme a mers la baie și a născut singură. „Am născut singură, singură în sudnă. O strigam, iar ea nu venea, deși era aproape. Am născut din picioare, cu un picior pe masa din baie și cu un picior ridicat. Fetelor, ca un câine am născut. Până a venit ea, eu eram cu fetița în brațe. A venit și striga la mine iar, că baia îi de sânge și să nu mă uit la fată, dar până a venit ea, eu deja o analizam și plângeam, tremuram cu ea”, a scris femeia.





Administrația Institutului Mamei și Copilului comunică că a fost instituită o Comisie care urmează să stabilească circumstanțele cazului. Persoanele care se pot face vinovate că au admis încălcări ale eticii și deontologiei medicale, precum și ale regulamentului de activitate a subdiviziunii vor fi sancționate și se vor lua toate măsurile corespunzătoare în privința acestora.