Primele de bază pentru polițele RCA și Carte Verde, majorate de CNPF de la începutul acestui an

Totodată, pentru asigurarea Carte Verde, prima de bază se modifica în funcție de zona de aplicare. Astfel, prima de bază aplicată pentru Zona 1 (Ucraina și Belarus) este mai mare cu 2 euro. Mai exact, în 2017 aceasta este de 37 de euro, față de 35 de euro cât era în 2016. Cu 7 euro mai mult se va plăti pentru prima de bază aplicată pentru Zona 2 (Ucraina, Belarus şi Federaţia Rusă). În acest an, aceasta este în mărime de 215 euro. Pentru Zona 3 (toate ţările Sistemului Internaţional de Asigurări Carte Verde) prima de bază va fi de 563 de euro, cu 11 euro mai mare decât anul trecut.

De la începutul acestui an, primele de asigurare de bază la polițele RCA și Carte Verde sunt mai mari. Modificările operate de către Comisia Națională a Pieței Financiare la Hotărârea cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Copyright © 2006 - 2017 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Direcția generală educație, tineret și sport a capitalei are un nou șef interimar. Este vorba despre vicedirectorul Alexandru Fleaș. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către primarul Dorin Chirtoacă.

Actualitate 3 Ianuarie 2017, ora: 16:56

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.