Prințesa Diana purta două ceasuri la aceeași mână, povestea din spatele acestui detaliu a rămas necunoscută până acum. Uite motivul incredibil din spatele gestului ei

E greu de crezut că luna aceasta, pe data de 31, se împlinesc 20 de ani de când Prințesa Diana a fost ucisă într-un accident de mașină în Paris.

Dar moștenirea ei trăiește încă prin copiii și nepoții săi, prin evenimentele caritabile și cauzele pe care le-a sprijinit, dar și prin imaginile în care apare. Printre fotografiile care circulă înainte de aniversarea morții sale de pe 31 august, este una care o arată pe Prințesa Diana la meci de polo, se întâmpla la doar câteva zile înaintea nunții ei cu Prințul Charles, pe 29 iulie 1981.



Imaginea o arată din profil, purtând un inel de logodnă cu diamant și safir (inel care mai apoi i-a fost dăruit Prințesei Kate), dar în aceeași imagine, Prințesa Diana mai poartă și două ceasuri pe aceeași mână. Unul era de aur, era al ei, dar cel mai mare, din piele, aparținea

logodnicului său, Prințul Charles.

Îi purta ceasul ca tribut celui căruia avea de gând să i se dăruiască complet și din toată inima.

Dar mai era și un semn discret de sprijin, prințul concura și el în acel meci de polo.

Chiar și astăzi oamenii și-o mai amintesc pe Prințesa Diana pentru bunătatea ei

discretă care este perfect exemplificată în această poveste.

La fel se întâmplă și cu capacitatea ei de a dărui, și de a se dărui complet. Copiii ei

încă îi duc tradiția mai departe participând și ei la tot felul de evenimente caritabile.





Cu această ocazie specială vă prezentăm 15 dintre cele mai frumoase citate ale Prințesei

Diana:

Cele mai frumoase 15 citate ale Printesei Diana

1. ,,Sa faci doar ceea ce iti spune inima ta.”

2. ,,Imbratisarile pot face foarte mult bine – in special pentru copii.”

3. ,,Fii bun cu oricine fara sa astepti rasplata si fii sigur ca intr-o zi cineva va fi la fel cu tine.”

4. ,,Nu vreau cadouri scumpe. Nu vreau sa fiu cumparata. Am tot ceea ce imi doresc. Vreau

doar pe cineva care sa fie acolo pentru mine, sa ma faca sa ma simt in siguranta.”

5. ,,As vrea sa fiu o regina in inimile oamenilor, dar nu ma vad pe mine ca fiind regina acestei

tari.”

6. ,,Oricine are nevoie sa fie valorificat. Oricine are potential de a da ceva inapoi, doar sa aiba

ocazia.”

7. ,,Traiesc pentru fiii mei. As fi pierduta fara ei.”

8. ,,Imi place sa ating oamenii. Cred ca fiecare are nevoie de asta. Sa iti pui mana pe fata unui

prieten inseamna sa ai un contact cu el.”

9. ,,Sa ajut oamenii in suferinta este o buna si esentiala parte a vietii mele, este destinul

meu.”

10. ,,Poti sa le strangi mana si sa-i imbratisezi pe oamenii bolnavi de SIDA: au mare nevoie de

asta!”

11. ,,Oriunde vad suferinta, acolo vreau sa fiu si sa fac tot ce pot.”

12. ,,Familia este cel mai important lucru din lume.”

13. “Nu ma ghidez dupa regulile din carti… Imi urmez calea inimii, nu pe cea a ratiunii (…) Fa

doar ce iti spune inima ta sa faci.”

14. ,,Cand esti fericit, poti sa ierti foarte multe.”

15. ,,Stiam care este jobul meu. Trebuia sa ies in lume, sa-i cunosc pe oameni si sa-i iubesc.”

Sursa: cosminavram.ro