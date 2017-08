Profeția clarvăzătoarei Baba Vanga care s-ar putea adeveri în curând

Despre profetiile clarvazatoarei Baba Vanga au curs randuri intregi. Faima bulgaroaicei a ajuns departe. Pana si cele mai prestigioase publicatii din lume au luat nota de previziunile pe care femeia le-a facut cand era in viata. Una dintre acestea, cred adeptii teoriei conspiratiei, s-ar putea adeveri chiar in acest an.



Baba Vanga, cunoscuta drept „Nostradamus” din Balcani a prezis aparitia ISIS si caderea URSS. Femeia a clarvazut caderea turnurilor gemene in anul 2001 si tsunami-ul din 2004. Tot ea a spus ca America va fi condusa de un barbat de culoare, fapt ce s-a intamplat din 2008 pana in 2016.

In contextul global conflictual de azi, profetiile Babei Vanga sunt preluate de multe site-uri. Femeia a spus ca al Treilea Razboi Mondial va izbucni din Siria, tara care se afla in razboi din anul 2011.



Baba Vanga, despre Al Treilea Razboi Mondial





„In 2017, va izbucni un razboi din Est si totul va fi declansat de invazia musulmanilor in Europa, care va duce la distrugerea organizarii de pe continent. Cel de-al treilea razboi mondial va avea punctul de pornire in Siria.

Clima se va incalzi tot mai mult, se vor topi gheturile si va aparea seceta in tot mai multe locuri. Oamenii vor incepe să epuizeze resursele si se vor porni razboaie.



Romanii sunt un popor ales, au multe resurse ca sa meargă mai departe, dar vor avea nevoie de cineva din exterior care sa le transmita mesajul corect si atunci, daca il vor intelege si il vor asculta, vor deveni un popor care va conduce multe alte popoare care se vor pierde de pe calea corecta”, a prevazut bulgaroaica.

Aceasta profetie este sustinuta si de catrenele lui Nostradamus, care a vorbit despre ISIS si al Treilea Razboi Mondial ce va dura circa 27 de ani.