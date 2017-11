Programare la Dumnezeu

Adică fie doar în Postul Mare, fie în cele patru posturi de peste an. Iar acest lucru spune câte ceva despre conștiința noastră. Adică ne spălăm de păcate cum am face curățenia de primăvară. Sau cum am merge în control la doctor. Dar oare dacă ne doare inima așteptăm controlul anual sau fugim imediat la doctor?

Se pare că pentru cei mai mulți creștini sufletul nu dă semne că ar avea nevoie de „medicii” de la urgențe. Ne simțim binișor cu păcatele noastre și ne eliberăm conștiința după calendar.





Vă spun, totuși, că spovedania e cu mult mai mult. Și când unii sceptici ne ironizează, zicând că trăim cum vrem, plini de păcate, apoi ne spovedim și o luăm de la capăt, au partea lor de dreptate. Fiindcă spovedania înseamnă, în primul rând, pocăință, iar dacă ne căim de anumite greșeli, atunci să nu le repetăm cu aceeași ușurință.

Nu întâmplător Taina Spovedaniei mai e numită a Pocăinței, fiindcă dacă nu e însoțită de părerile noastre de rău, ea se rezumă la o înșiruire a păcatelor, nu la înnoirea și vindecarea noastră. Nu putem vorbi de iertare acolo unde nu e vină. Ar trebui să fim mult mai atenți la sentimentele noastre în fața confesiunii.

Iar acest obicei de a ne spovedi doar la anumite sărbători ne așază exact în categoria povestitorilor de păcate, nu a celor ce se spovedesc. Fiindcă dacă ne roade vina, nu așteptăm evenimente și ocazii ca să ne debarasăm de ea. Ar trebui să o facem imediat. După fiecare păcat ar trebui să fie vina, după fiecare vină ar trebui să simțim nevoia spovedaniei și o dată cu spovedania ar urma îndreptarea noastră.

Să fim sinceri cu noi înșine, cu preotul duhovnic. Iar dacă ceva ni se pare că nu ne încarcă conștiința, dar ar putea fi un păcat, să spunem exact acest lucru duhovnicului. Cum îl vedem și ce simțim noi față de el.

Dacă nu există onestitate, e ca și cum am da analize fără pregătirea cerută de medic, ori știm cu toții că dacă avem stomacul plin, cel puțin glicemia nu iese cum trebuie. Să nu transformăm parcursul nostru duhovnicesc într-o rutină goală și fără rezultate.