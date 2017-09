Proiectul revoluționar al unui tânăr român face înconjurul lumii! Ce spune CNN despre el!

Tanarul oradean George Lucian, pasionat de iahting, nave militare si zepeline, a aparut, miercuri, pe prima pagina a site-ului CNN cu un proiect revolutionar, un super iaht-zepelin, despre care au mai scris si o serie de alte publicatii internationale.

„Interesul a fost deosebit de ridicat. Peste 50 de publicatii dintre cele mai mari ale lumii l-au publicat. Nu stiu ce i-a fascinat pe ei atat de tare, dar a fost impresionant feedback-ul pe care l-am primit.

Conceptul in sine pe care l-am creat este o viziune a mea, un proiect pecare l-am finalizat. Este un super iaht cu toate facilitatile la bord, care transporta si un dirijabil, un zepelin, care la randul lui, are cateva facilitati la bord.





Cred ca aceastacombinatie a fascinat lumea iahtingului, dar nu numai’, a declarat miercuri, pentru Agerpres, George Lucian.

Proiectul cu care si-a castigat celebritatea este format dintr-un super iaht de 140 de metri denumit ‘Dare to dream’ care are atasat un zepelin de 100 de metri umplut cu heliu, cu numele ‘Flying Diamond’. Acesta va sta atasat pe iaht atunci cand nu va fi folosit si va avea propriul lui comandament cu echipaj si camere de locuit.

Proiectul a fost prezentat recent de CNN, Fox News, Yahoo News, Daily Mail, The Sun, revista Architectural Digest (AD) si zeci de alte publicatii, inclusiv Monaco Reporter, orasul in care tanarul de 28 de ani lucreaza int-o mare firma de asigurari pentru iahturi.

‘Mie imi plac la nebunie atat iahturile cat si dirijabilele. Cred ca combinatia celor doua a fost exploziva. Desigur, si designul avangardist a contribuit la interesul acesta. Revista AD, de exemplu, ei chiar publica articole si proiecte de cea mai buna calitate’, a spus George.

Oradeanul a afirmat ca succesul de acum nu este unul obtinut peste noapte, deoarece el practica arta desenului de la cea mai frageda varsta.

‘Eu chiar desenez de-o viata intreaga. Colegii mei ma intrebau tot timpul daca pe langa desen mai fac si altceva. In diferite modalitati si intensitati, am desenat dinainte sa scriu si am creat tot timpul. Am avut mai multe expozitii pe Coasta de Azur, cu picturi tehnice si creez in continuare’, a spus George.

Tanarul oradean, care ar putea revolutiona industria iahturilor, nu se asteapta, deocamdata, sa-i fie pus in practica proiectul, desi dupa multimea de aprecieri parca ar putea sa gandeasca si altfel.

„De la bun inceput nu m-am asteptat la foarte mare lucru, dar am primit mult mai mult decat mi-as fi putut imagina. Este cu siguranta un foarte bun punct de plecare spre o potentiala cariera in design si iahtinguri moderne…Dar sa fie si construit, inca nu am de unde sa stiu, si nici nu pot face previziuni. Desi exista un anumit interes, dupa sute de mesaje, de comentarii si propuneri’, a mentionat el.

Mesajul lui George Lucian pentru toti tinerii romani este acesta: ‘Fiecare om sa-si urmeze visul. Daca crezi in ceva, sa insisti cel mai mult pe ceea ce vrei’.

George Lucian s-a nascut la Oradea, fiu al unei avocate casatorite cu un om de afaceri, esteabsolvent al Universitatii Americane din Austria, locuieste in sudul Frantei si lucreaza in Principatul Monaco. Este fiul presedintelui Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR), oradeanul Ioan Lucian.

CNN a publicat articolul despre el, cu numeroase imagini, sub titlul ‘Va revolutiona conceptul super iahtului ‘Dare to Dream’ lumea calatoriilor?’

„Conceptul meu este inspirat de designul din industria de iahturi si nave militare, dar si de fascinatia mea pentru zepelinele de la inceputul secolului, care transportau pasageri dincolo de Oceanul Atlantic, intr-o maniera romantica si luxoasa. In zilele noastre, am pierdut eleganta si linistea acelor calatorii oferite la inceputul secolului 21. Proiectul meu doreste sa redea acele sentimente viitorilor proprietari’, a declarat George Lucian.

Sursa: loon.ro