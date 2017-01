Proteste împotriva proiectului de ordonanță privind grațierea, în București și în alte orașe din țară

În București și în alte orașe din țară au avut loc miercuri proteste împotriva ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse.

UPDATE ORA 21.23 Aproximativ 3.000 de persoane au protestat în Piața Victoriei din Capitală

Aproximativ 3.000 de persoane au protestat în Piața Victoriei din Capitală, miercuri seară, față de proiectele de ordonanță de urgență privind modificarea Codului penal și grațierea unor pedepse.





Protestatarii au strigat, printre altele, "Vrem pușcării, nu amnistii!", "DNA să vină să vă ia!", "Ciorbea, demisia!", "Jos cu Ciorbea!", "Jos cu Dragnea!", "Demisia!", "Jos penalii!", "Afară, afară cu hoții din țară!", "Colectiv!","La închisoare, nu la guvernare", "Luptă DNA, opriți corupția, vine revoluția!".

Manifestanții au purtat pancarte cu mesaje precum: "Jos Guvernul", "The day we give in is the day we die", "Vrem legi pentru popor, nu pentru penali", "Locul hoților e la închisoare, nu la guvernare", "Nu amnistiei", "Jos labele de pe Codul penal".

Inițial, oamenii s-au adunat în Piața Universității, apoi au pornit în marș către Piața Victoriei.

Rodica Năstase, care a participat la protest, a afirmat că este împotriva adoptării celor două proiecte de ordonanță de urgență pentru că "hoții și tâlharii trebuie să stea în pușcărie".

"Nu amnistiei, nu grațierii! Să stea acolo unde le este locul, unde spune judecătorul!", a declarat, la rândul său, Viorica Frone, venită în Piața Victoriei.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a precizat că protestul a fost spontan, fiind organizat pe rețelele de socializare.

"Nu are autorizație, nu există depusă o solicitare pentru autorizație", a precizat Enache, menționând că jandarmii au asigurat ordinea publică.

