Purtătorul de cuvânt al președintelui rus: Federația Rusă nu se ocupă cu „intervenții și intimidari”

Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, insistă asupra faptului că Federația Rusă nu se ocupă cu „intervenții și intimidari”. Declarația a fost făcută ca urmare a comentariilor vicepreședintelui SUA, Joseph Biden, la Forumul Davos, care spunea că Rusia impune cu forta interesele sale statelor mici și slabe, potrivit UNIAN.

„Rusia nu a intimidat pe nimeni, Rusia nu a fost implicată în intervenții în alte țări, Rusia nu a distrus țari și nu va face acest lucru, ci dimpotrivă, este angajată în lupta împotriva terorismului, pentru a salva alte țari și pentru a le proteja împotriva unor posibile efecte ireversibile”, – a spus Peskov.

Potrivit sefului de presa de la Kremlin: „Rusia a fost un partener de încredere și previzibil”.





„Rusia a manifestat întotdeauna o absolută neînțelegere în ceea ce privește fundalul isteric, emoțional rusofob, care este adesea impus din exterior țărilor vecine, fie ele statele baltice sau țările din Europa de Est” – a spus Peskov.

Peskov afirmă că Vladimir Putin este interesat „în construirea unor relații bune cu aceste țări”.

„Noi chiar nu înțelegem de ce ele se pretează la astfel de sentimente rusofobe isterice, care sunt foarte inteligent hranite din exterior”, – a spus Peskov.

Amintim că, în martie 2014, Rusia a invadat peninsula Crimeea cu trupe militare fără însemne. Inițial Kremelinul a negat faptul invaziei, insistand ca sunt forte locale de ”auto-aparare”. Cu toate acestea, la un an după anexarea Crimeei, președintele rus a recunoscut că Moscova a efectuat o operațiune militara pe teritoriul ucrainean Crimeea.

De asemenea, de la mijlocul lunii aprilie 2014, în regiunile Lugansk și Donețk din estul Ucrainei se desfășoare lupte armate între așa-numitii rebeli „DNR”/”LNR” si fortele armate ucrainene. ”Rebelii” sunt finantați si inarmați de Rusia, care in plus trimite perioadic mercenari și mentine trupe regulate in Donbas, in sistem de rotatie.

În plus, Federația Rusă a sprijinit forțele guvernamentale din Siria și bombardeaza orasele siriene, provocând suferințe inclusiv civililor. În 2008, Rusia a invadat Georgia. Ca urmare, regiunile autonome Osetia de Sud și Abhazia au iesit de sub controlului statului georgian.

sursa: paginaderusia.ro