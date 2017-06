Puterea de a renunța

Nu doar de păcat, de moarte, ci și de tot felul de spaime.

Corupția adusă de putere nu e doar individuală. Nu îl afectează doar pe cel care devine dependent de ea. Ci face rău celor din jur, fiindcă menținerea la putere se face prin compromisuri care, de cele mai multe ori, încalcă morala. Și nu întâmplător a fost una din ispitele cu care diavolul a încercat să Îl tenteze pe Iisus Hristos.





De aceea cred că renunțarea cea mai dificilă, dar și cea mai indicată, e renunțarea la putere. Atunci când vezi că ea nu te ajută să faci bine, când situația e peste puterile tale, când se cer hoții sau sacrificii, e mai bine să renunți la orice fotoliu.

Sunt puține cazuri cu oameni care se retrag dintr-o funcție din cauza principiilor morale, pe care ar trebui să le încalce ca să își păstreze acel serviciu. Nu mai vorbim de funcții publice, de fotoliile miniștrilor. Mai degrabă se retrag de dragul ideologiei de partid decât din asumare morală.

Iisus ne-a dat cel mai cutremurător exemplu de renunțare la putere: „Atunci Iisus i-a zis: Întoarce sabia ta la locul ei, că toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri sau ţi se pare că nu pot să rog pe Tatăl Meu şi să-Mi trimită acum mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?” (Matei 26: 52-53).

Într-un alt loc Iisus vorbește despre cum trebuie să ne raportăm la putere, spunându-i lui Pilat un lucru de care trebuie să ținem seama: „Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus” (Ioan 19; 10-11).

Și un alt verset elocvent ne arată modul în care Iisus își exercită puterea „Eu Îmi pun sufletul, ca iarăşi să-l iau. Nimeni nu-l ia de la Mine, ci Eu de la Mine Însumi îl pun. Putere am Eu ca să-l pun şi putere am iarăşi ca să-l iau. Această poruncă am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10: 17-18).

Meditând la aceste cuvinte, când lucrurile din jurul nostru ne forțează să facem ceva rău pentru a ne păstra puterea, să încercăm să înțelegem că adevărata putere stă în renunțarea la ea. Fiindcă e cu adevărat important să spunem: renunț la acest serviciu, fiindcă am puterea să o fac. Nimeni nu mă forțează să renunț, așa cum nimeni nu mă poate forța să îmi calc în picioare principiile morale.