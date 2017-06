Putin continuă să se prefacă că Occidentul este „rusofob”

Președintele rus Vladimir Putin a denunțat joi „rusofobia”, despre care a spus că este „contraproductivă” și „nu va dura o veșnicie”, într-o intervenție la Forumul Economic Internațional de la Sankt-Petersburg, unde a promovat din nou câteva idei dragi propagandei oficiale.

1.Despre rusofobie

Această rusofobie, a afirmat președintele rus, este legată de emergența unei lumi multipolare, în special datorită eforturilor Rusiei, fapt care nu este pe placul unora, care impun Moscovei „restricții economice, al căror efect este absolut nul”.





Vladimir Putin in mod intentionat încearca sa „conceptualizeze” sun forma unui sofism comportamentul agresiv si militarist pe plan international al Rusiei, prezentandu-l drept „emergenta unei lumi multipolare”. Amestecand astfel planurile, el incerca sa ne spuna ca impunerea de restrictii economice nu are legatura cu agresiunea militara in Ucraina ( iar anterior in Georgia), ci cu dorinta unor cercuri anonime de a „pune în îngenunchi” Rusia.



2. Efectul actiunilor este „absolut nul”

Președintele Rusiei ne spune ca țara sa nu resimte efectul sanctiunior occidentale, cu toate ca, de fiecare data și cu fiecare ocazie, el ne vorbeste despre necesitatea anularii lor. Chiar recent, aflat la Paris, Putin s-a adresat jurnalistilor prezenti cerandu-le sprijinul în lupta pentru anularea sanctiunilor.

Este pana la urma o ruptura logica in declaratia lui Putin: daca efectul sanctiunilor este ”absolut nul”, de ce atatea eforturi pentru anularea lor. Sa ne amintim numai care a fost tema discutiilor secrete dintre personalul lui Trump din timpul campaniei sale cu oficialii rusi. Sau eforturile de a convinge unii aliati europeni – gen Grecia, Italia, Ungaria – sa nu voteze pentru prelungirea sanctiunilor.

3. Rusia – cetatea asediata

O alta teza a propagandei ruse, reluata de Putin, este cea a Rusiei inconjurate de inamicii care abia asteapta s-o atace.

Astfel, vorbind cu presa în marja forumului, Putin a spus că elementele scutului antirachetă al SUA care sunt instalate în Alaska și Coreea de Sud reprezintă o provocare pentru Rusia, care este obligată să răspundă prin dezvoltarea propriilor forțe militare în regiune.

El a declarat că Rusia nu poate sta nepăsătoare și privi cum alții își sporesc capacitățile militare la granițele sale din Europa și din Orientul Îndepărtat, omițând insa sa aminteasca transformarea Crimeei ocupate in cea mai militarizata regiune din Europa.

paginaderusia.ro