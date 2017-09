Putin este pregătit să folosească ARMELE NUCLEARE

„Suntem în situația unui nou Război Rece. Este clar că trupele NATO și cele ale Rusiei intră în contact direct” la unele frontiere, a afirmat Aleksandr Golț, în cadrul unei dezbateri despre politicile de securitate și militare ruse, organizată la București de ESGA (Experts for Security and Global Affairs Association), potrivit agerpres.ro.



El a comparat situația actuală cu cea din prima parte a Războiului Rece, la începutul anilor 1950, când regulile nu erau deloc clare.

„Rusia nu are resursele pe care le avea Uniunea Sovietică. Nu are o economie solidă, nu are finanțe solide, nu are o industrie (puternică), nu are alianțe. Dar are arme nucleare”, a spus Aleksandr Golț, care este în prezent editor adjunct al site-ului EJ.RU și analist militar pentru revista New Times de la Moscova.





La fiecare criză, „și nu este întâmplător”, președintele Vladimir Putin le-a semnalat „partenerilor săi occidentali” că Rusia este pregătită să folosească armele nucleare.

Rusia a transmis astfel că „nu are doar instrumentul, ci și dorința politică de a-l folosi. Este un semnal al lui Putin pentru omologii săi occidentali”, a afirmat expertul rus.

Acest lucru face ca „situația să fie mai periculoasă” chiar și decât în timpul Războiului Rece, a atras al atenția.

Analistul militar rus a spus că noul război rece se desfășoară pe flancul sudic, unde Rusia folosește peninsula anexată Crimeea, pe care a militarizat-o puternic, și unde a întărit flota de la Marea Neagră.

„Viitorul nu arată prea optimist. Ce trebuie făcut? Cred că ar trebui imediat reluate, de fapt trebuiau reluate deja, discuțiile privind creșterea încrederii reciproce. Să ne amintim de experiența pozitivă din timpul precedentului Război Rece, de acea coexistență soft”, a declarat Golț. „Acest regim autocratic din Rusia nu va dispărea. Prin urmare, sarcina pozitivă principală este de a supraviețui în această situație (…) Trebuie începute discuții. Va dura ani până se va ajunge la un rezultat pozitiv, dar avem nevoie de discuții”, a adăugat expertul rus.

El a atras atenția că situația arată acum mai degrabă periculos și că în acest moment „ar trebui să ne gândim nu cum să readucem Rusia la cooperare, pentru că acești ani au trecut, ci la supraviețuirea reciprocă”.

Pe de altă parte, Golț a spus că liderii ruși nu cred în posibilitatea unei confruntări directe cu Occidentul.

„Percepția generală a oamenilor de la Kremlin — Putin a spus-o de câteva ori — este că orice revoltă publică dintr-o țară nu poate avea loc fără implicarea unor forțe străine. Orice revoluție este rezultatul unei conspirații a Departamentului de Stat (al SUA), CIA, MI5. Să fiu sincer, liderii ruși nu cred în posibilitatea unei confruntări directe cu Occidentul. Dar ce văd ei ca o posibilitate este ca Vestul să organizeze revoluții colorate în Rusia. Este paranoia, eu nu văd o astfel de posibilitate”, a mai declarat el.

Pe de altă parte, Golț s-a declarat convins că Vladimir Putin va obține un nou mandat de președinte la alegerile de anul viitor din Rusia.

„Nu există niciun dubiu că domnul Putin va fi reales pentru totdeauna. Nu vor fi alegeri, ci va fi alegerea domnului Putin”, a mai spus el.