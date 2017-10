Putin își consideră imperiul o țară „europeană” și „exemplu de toleranță”

În timpul comunicării cu participanții „Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților”, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia este un „spațiu european“, informează „Gazeta.ru“ citată de paginaderusia.ro.

„În termeni de cultură, chiar și de limbă, istorie, este cu siguranță, mai presus de toate, un spațiu european”, a spus Putin, menționand că rușii sunt „purtătorii acestei culturi”.

De asemenea, Putin a subliniat că Rusia are o componentă unică – „avem o țară care a fost întotdeauna foarte toleranta fața de alte culturi, alte limbi și alte credințe, țara noastră este unică după toleranța sa”.





Apoi, probabil depanand in minte amintirea inabusirii in sange a dorintei de independenta a unui sir de popoare din componenta URSS si apoi a Rusiei (ex. Cecenia), Putin a declarat cu tupeu ca Rusia „a fost construita inițial ca o țară multinaționala, iar în fundamentul acestei construcții s-a bazat întotdeauna pe „respectarea vecinilor și altor națiuni, popoare, etnii, limbi, culturi și religii”. Aceasta a fost una dintre principalele componente ale construcției statului rus „, a precizat președintele rus, citat de serviciul de presă al Kremlinului.