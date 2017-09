Putin pozează în pacifist, avertizând despre riscul unui război în Peninsula Coreea

Situația din Peninsula Coreea s-a acutizat și se află la limita unui conflict de anvergură, afirmă președintele rus Vladimir Putin, considerat el însuși un pericol la adresa securitatii europene de către majoritatea statelor vecine de pe bătrânul continet.

Putin argumenteaza într-un articol apărut vineri că numai un „dialog fără condiții prealabile ar putea rezolva criza nord-coreeană”. În mod paradoxal, nici macar Rusia nu mai apeleaza la astfel de solutii, fiind responsabila de razboiaele iscate in urma invaziilor sale militare în Georgia, și în cele doua provincii ucrainene – Crimeea si Donbas.

Calculul că numai presiunea exercitată la adresa Phenianului poate duce la oprirea programelor nuclear și de rachete ale Coreii de Nord este „greșit și fără perspectivă”, apreciază președintele rus în articolul publicat de cele mai importante mass-media din țările BRICS ( Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud) înaintea unui summit al organizației care va începe duminică în China.





Rusia consideră că numai prin „dialog, fără provocări și exercitarea de presiuni poate fi rezolvată problema nord-coreeană”, scrie Putin.

„Problemele regiunii nu pot fi rezolvate decât printr-un dialog angajat de toate părțile interesate și fără condiții prealabile. Provocările, presiunile și retorica militaristă și insultătoare duc spre impas”, a insistat președintele rus, un maestru al discursului si standardului dublu.

Moscova și Beijingul, a evocat șeful statului rus, au elaborat o „foaie de parcurs pentru reglementarea situației din Peninsula Coreeană, menită să contribuie la reducerea treptată a tensiunilor, la crearea unui mecanism pentru o pace durabilă și securitate”, fără a folosi amenințări sau forța militară.

Competiția de a arăta cine este mai puternic între diferite țări în Peninsula Coreeană a adus regiunea în pragul unui conflict militar, a avertizat joi Ministerul de Externe rus, citat de publicația Vzgliad.

Comentând situația din regiune, Moscova a lansat un apel către toate părțile implicate să procedeze la lansarea unui dialog fără condiții prealabile.

Comentariile Moscovei au loc in contextul in care săptămâna trecută, SUA și Japonia au impus sancțiuni individuale împotriva unor entități și persoane particulare din Rusia care fac afaceri cu Phenianul, in pofida rezolutiilor ONU.

Trebuie sa remarcam ca toate aceste demersuri diplomatice vin de la o țară care ocupa militar teritorii intinse de la trei state europene pe care le considera ca facand parte din „sfera sa de influenta” și unde mentine ilegal trupe armate si împotriva carora utilizeaza „provocările, presiunile și retorica militaristă și insultătoare”.

Sursa: paginaderusia.ro