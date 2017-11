R. Moldova și-a menținut poziția înaltă în clasamentul Băncii Mondiale privind mediul de afaceri

Republica Moldova și-a menținut locul 44 din 190 de țări, incluse în clasamentul Grupului Băncii Mondiale privind mediul de afaceri, cu un punctaj de 73 dintr-o sută, cu 0.20 peste nivelul din anul trecut, informează MOLDPRES cu referire la raportul "Doing Business 2018" lansat pe 31 octombrie.

Potrivit rapoartelor anterioare, Republica Moldova a urcat de pe locul 82 în anul 2013 pe 63 în 2014 și, respectiv, 52 în anul 2015, după care a urmat o ascensiune cu opt poziții în anul trecut. Ridicarea calității serviciilor oferite de ghișeul unic, reducerea procedurilor la înregistrarea afacerilor, eliminarea cerințelor de înregistrare la fondul social și alte schimbări, au condus la îmbunătățirea mediului de afaceri, constată autorii raportului Băncii Mondiale.

În clasamentul Băncii Mondiale, Republica Moldova se situează imediat după Muntenegru și Serbia și devansează ţări ca România, Italia, Armenia. Dintre ţările ex-sovietice cea mai bună poziţie a ocupat-o Georgia (locul 9), urmată de Estonia (12), Lituania (16), Letonia (19), Federația Rusă (35), Kazahstan (36), Belarus (38) care, de asemenea, au urcat câteva locuri în clasamentul din acest an. România este plasată pe locul 45, iar Ucraina ocupă poziția 76.





Cea mai bună poziție (20) Republica Moldova o ocupă la capitolul ”înregistrarea proprietății” și, respectiv, locul 23 în ceea ce privește inițierea afacerilor. Raportul Băncii Mondiale plasează Moldova pe locul 32 la capitolul „plata taxelor” și 33 la „protecția investitorilor minoritari”. Cea mai proastă notă continuăm să o avem la capitolul ”eliberarea permiselor de construcție”, unde ne clasăm pe poziția 165.

Raportul anual ”Doing Business” al Grupului Băncii Mondiale analizează reglementările aplicate afacerilor într-o economie, inclusiv privind lansarea afacerii, obținerea unui credit, comerțul transfrontalier, plata impozitelor, precum și insolvabilitate. Clasamentul agregat al mediului de afaceri se bazează pe scorurile pentru 11 domenii și include 190 de țări.

Cel mai atractiv stat pentru a face afaceri, potrivit raportului Doing Business rămâne al doilea an consecutiv Noua Zeelandă, după care urmează Singapore. Cea de a treia țară cu cel mai potrivit climat pentru afaceri este Danemarca. În clasament urmează țări precum Coreea de Sud, Hong Kong, Statele Unite ale Americii, Suedia, Marea Britanie, Norvegia, Georgia și Suedia. Din top 10 au decăzut în acest an Macedonia și Taiwan.