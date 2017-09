Raionul Nisporeni, după mai un an, are Președinte nou de raion

Consiliul raional Nisporeni are un nou președinte: democratul Ghenadie Verdeș. Anterior, el a deținut funcția de vicepreședinte. Candidatura lui Verdeș a fost susținută cu votul a 30 de consilieri prezenți la ședință.

Directorul general al Agenției pentru Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), Nicolae Ciubuc, într-o postare pe facebook a făcut anunțul.

„De azi r-nul Nisporeni are un Presedinte de raion cu acte in regula, ales cu votul unanim a 30 consilieri raionali prezenti la sedinta. Nu conosc daca au mai fost situatii similare in alte raioane, cind cu votul practic a tuturor consilierilor, indifente de apartenenta politica, cu un numar atit de mare sa fi fost aleasa conducerea raionului, dar un lucru ferm constatat – aceasta este dovada Compromisului, punerii la baza a interesului axat pe necesitatea dezvoltarii raionului Nisporeni, in frunte cu o persoana potrivita la locul potrivit! Succese mari dle Presedinte Verdes Nicolae!”