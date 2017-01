Războiul ruso-ucrainean. Luptele au reizbucnit cu putere în Donbas. Morți de ambele părți și bombardamente violente / VIDEO

Pe 30 ianuarie, în estul Ucrainei a început un schimb masiv de focuri între Donețk, ocupat de ruși și orasul Avdeevka, din vecinătate, controlat de forțele ucrainene. Totodata, autoritățile ucrainene se pregătesc de evacuarea locuitorilor din Avdeevka și au anunțat introducerea stării de urgență.



Împrejurimile orasului Donețk au rămas fără curent electric, căldură și apă în urma atacurilor de luni, 30 ianuarie. Este vorba despre orașul Avdeevka, dar si raioanele Kievski, Kuibîshev, parțial Voroșilovski din orasul Donețk. Nu există curent electric nici la uzina care furnizează apă oraselor Avdeevka, Donețk și așezărilor din jur.

Ambele părți își aduc acuzații privind declansarea ostilitatilor. Rebelii rusi din ”DNR” acuza Kievul ca încearca să strapunga pozițiile separatistilor din zona Avdeevka și să preia controlul drumului care leaga Donețk de Gorlovka.

Ucraina acuza ca separatiștii trag cu tunuri spre cartierele de locuinte din Avdeevka, unde există numerosi civili. Numai pe 29 ianuarie, observatorii OSCE au înregistrat în regiunea Donețk, pe linia Avdeevka-Yasinovataya-Aeroport cel puțin 2.300 de explozii de bombe. Datele pentru 30 ianuarie nu au fost inca publicate de OSCE.

Ca urmare a schimburilor de focuri au fost ucise sau ranite cel puțin zece persoane. Separatistii afirma ca au pierdut 4 soldati si 7 au fost raniti, in timp ce fortele ucrainene au pierdut cel puțin 15 de militari, plus 30 raniti. Kievul prezinta un alt bilant: forțele armate ucrainene au pierdut 3 soldati ucisi (pe 30 ianuarie).

Agentia de propaganda a Rusiei – RIA Novosti – citeaza un oficial DNR care afirmă că separatiștii au reușit să ”intercepteze un raport intern al Ministerului Apărării al Ucrainei, în care se spune despre aproximativ 80 de militari uciși în două zile de lupte”.

Russian mercenaries firing on Ukrainian army out of the city. It's despicable. “@roman_primorye 31.01.2017 #Донецк pic.twitter.com/o5gQVoYpcP”