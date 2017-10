Războiul Stelelor - The Last Jedi: S-a lansat trailerul oficial. Când are loc premiera filmului

Războiul Stelelor - The Last Jedi: Fanii francizei Războiul Stelelor sunt în delir. Compania Lucasfilm a prezentat trailerul oficial al celui mai recent episod al seriei. Filmul se va numi "The Last Jedi" şi va fi disponibil în cinematografe la sfârșitul anului.









The Last Jedi este cel de-al optulea film al francizei Războiul Stelelor şi continuă saga de acolo unde a lăsat-o ultimul film - Trezirea Forţei, în 2015. Printre personaje se numără Luke Skywalker, interpretat de Mark Hamill, dar şi prinţesa Leia, jucată de regretata Carrie Fisher.

Premiera filmului va avea loc pe 15 decembrie. Fanii seriei au primit şi altă veste bună. Multe cinematografe au început deja să pună în vânzare biletele pentru premiera filmului din 15 decembrie.





Războiul Stelelor - The Last Jedi: Specialiştii cred că producţia va aduce unele dintre cele mai mari încasări din acest an. Va fi însă dificil să învingă la acest capitol Trezirea Forţei, care este pe locul trei în istorie la încasări, după celebrele Avatar şi Titanic.