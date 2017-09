Reacția lui Chirtoacă despre noul său dosar: De la acuzații nefondate și ridicole cu luări de pisici în brate, trecem la dosare noi

Dorin Chirtoacă, despre noul dosar penal pe numele său: Dacă şi trebuie deschis cuiva dosar penal, atunci în primul rând Parlamentului şi Guvernului pentru că au votat o lege populista

Primarul suspendat, Dorin Chirtoacă, a venit cu o reacție la decizia organelor de drept de a-l cerceta penal într-o nouă cauză penală, în care este suspectat de depăşirea atribuţiilor de serviciu.

„Încă un dosar penal... pe tranzacţii de împăcare.

După cum am presupus încă din luna iunie, ştiind că dosarul cu parcările e gol, plin de insinuări şi un şir întreg de ilegalităţi acumulate: inlatuarea avocaţilor, suspendarea din funcţie, hotărâri de judecată copy - paste, declinări de comptente etc,

s-a decis acoperirea abuzurilor şi ilegalităţilor din acel dosar, cu un alt dosar, şi mai ilegal decât primul.

Nu am văzut încă acuzaţia, dar din comunicat rezultă că aş fi executat incorect o serie de hotărâri de judecată, prin care anumite categorii de angajaţi ai statului: poliţişti, procurori şi judecători, trebuia asiguraţi cu spaţiu locativ”, conține mesajul edilului postat pe facebook.