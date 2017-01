Reacția Ministerului Tineretului și Sportului cu privire la întârzierea premierii olimpicilor moldoveni

Sportiva Zalina Marghieva a publicat o postare pe Facebook în care anunță că, deși a trecut jumătate de an de la Jocurile Olimpice de la Rio în urma cărora patru sportivi moldoveni urmau să primească premii bănești promise de Guvern, aceștia încă nu și-au ridicat banii.

Ministerul Tineretului și Sportului a emis un comunicat de presă în care apără poziția Guvernului, spunând că acesta și-a făcut datoria în materie de premiere, aprobând sumele cu pricina în cadru legal, dar că nu se poate demara premierea fără un răspuns internațional ferm, în urma acuzațiilor de dopaj asupra unor sportivi.

În perioada 5-21 august 2016 s-au desfășurat Jocurilor Olimpice de vară de la Rio, iar în perioada 7-18 septembrie 2016 – Jocurilor Paralimpice. În cadrul acestor două competiţii sportive, Republica Moldova a fost reprezentată de 26 de sportivi, membri ai loturilor naţionale, în final fiind obţinute următoarele rezultate:

1) Serghei Tarnovschi la proba caiac-canoe – medalia de bronz ;





2) Zalina Petrivskaya (Marghieva) la proba atletism – locul V;

3) Alexandru Şpac la haltere – locul V;

4) Sergiu Cechir la haltere – locul VI ;

5) Larisa Marinenkova la powerlifting- locul VII.

„Regretabil, au apărut dubii cu privire la factorii care au determinat performanța sportivă, existând acuzații de dopaj, există proceduri în curs care trebuie respectate. Nu se poate demara premierea fără un răspuns internațional ferm” se specifică în comunicatul emis de către Ministerul Tineretului și Sportului.

În august 2016 Federația Internațională de Canoe l-a suspendat provizoriu pe Serghei Tarnovschi, medaliat cu bronz pe distanța 1000 de metri, simplu din cauza rezultatelor adverse ale testului pre-competițional. Sportivul nu a fost eligibil pentru cursa de canoe dublu pe distanța de 1000 de metri, conform pct. 7.8 din normele antidoping ale Federației Internaționale de Profil. Până la moment nu există nici o decizie în cazul sportivului Serghei Tarnovschi.

Comitetul Internaţional Olimpic i-a descalificat pe sportivii moldoveni pentru dopaj de la Jocurile Olimpice din anul 2012, retrăgându-le totodată şi medaliile. Aceste sancţiuni au venit ca urmare a unor noi analize făcute asupra eşantioanelor prelevate în timpul Jocurilor Olimpice de la Londra. Conform CIO, Cristina Iovu şi Anatolie Cîrîcu au fost depistaţi pozitiv cu substanţa dehydrochlormethyltestosterone (turinabol), un steroid anabolizant. Astfel, Comitetul Internaţional Olimpic a obligat sportivii să restituie medaliile şi diplomele, iar Comitetul Olimpic din Republica Moldova urma să asigure implementarea imediată a deciziilor CIO. Iovu şi Cîrîcu au primit în 2012 câte 80.000 de euro din partea statului pentru succesele de la Londra. Antrenorii sportivii au beneficiat de aceleaşi premii: Ion Bratan – 80 mii de euro, Sergiu Creţu şi Maxim Cojocaru câte 40 de mii de euro, medicul echipei de haltere – Dorin Balmuş – 3 mii de euro şi 500 de euro pentru Maia Toncoglaz.

Ministerul asigură astfel că amânarea premierii sportivilor e data de aspecte importante ce țin de cadrul legal și de respectul pentru banul public. Motivele oficiale prezentate de minister pentru care se tărăgănează înmânarea premiilor sunt:

# inexistenţa unei decizii pe cazul Tarnovschi, precum şi faptul retragerii medaliei sportivei Cristina Iovu, al cărei antrenor a fost Sergiu Creţu, momentan antrenor al halterofilului Sergiu Cechir.

# faptul că Zalina Marghieva și Alexandr Şpac au fost anterior suspendaţi pentru consum de substanțe interzise.

Totodată, ministerul precizează că nu există nici o prevedere legală care ar obliga Ministerul Tineretului şi Sportului să asigure premierea sportivilor premianţi la Jocurile Olimpice imediat după încheierea acestora. „Având în vedere lipsa de claritate în privinţa tuturor sportivilor care au obţinut performanţe în cadrul Jocurilor Olimpice de la Rio, precedentului negativ de retragere a medaliilor sportivilor Iovu şi Cîrîcu, precum şi existenţa unui vacuum juridic la acest capitol, considerăm nejustificată presiunea exercitată de către sportivi asupra ministerului”, se spune în comunicatul emis.

În postarea publicată de Zalina Marghieva, aceasta spunea că se simte mințită de autoritățile care de fapt trebuie să apere interesele ei și ale altor trei olimpici: Am muncit din greu mulți ani pentru că aveam un țel. Mi-am sacrificat timpul liber, sănătatea și multe altele. Am investit bani ce depășesc bursele pe care le primim de la Ministerul Tineretului și Sportului. Aș vrea să se întrebe Guvernul, oare sportivii nu sunt tot oameni cu nevoi, cu probleme și necesități? Oare angajamentele față de sportivii olimpici nu sunt la fel de importante? Apare o întrebare, oare are rost să mai fac sport? Să mă pregătesc pentru următoarele Jocurile Olimpice și să lupt pentru ceva mai mult? Oare merită sănătatea, sacrificiile și cheltuielile pe care le suport, dacă în final ajung să scriu și să-mi cer cu disperare pe rețelele de socializare premiul promis?”, conchide Zalina.

