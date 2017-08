Reacţia uluitoare a lui Sharapova după victoria în faţa Simonei Halep

Maria Şarapova nu a pierdut niciun meci în sesiunea de seară la US Open. Nu a făcut-o nici luni noapte, în faţa Simonei Halep. "Prime-time, baby. Asta trebuie să fie", a recunoscut rusoaica adoptată de Statele Unite.

"Când am aflat că va fi un meci în nocturnă - astea sunt serile la care visam când eram mică. Eram atât de intimidată de tot ceea ce se întâmpla la New York - oamenii, adrenalina, traficul, publicul, zgomotul! Mă bucur de fiecare secundă! Iubesc atmosfera asta!", le-a spus "Masha" spectatorilor prezenţi în tribunele Arthur Ashe Stadium.

"Mi-am tot spus că este doar un alt meci, o altă oportunitate. Dar este mult mai mult de atât. Nu ştii niciodată cum o să te simţi şi cum o să reacţionezi, până când nu eşti acolo, până nu ai câştigi acea minge de meci. Nu îţi poţi controla emoţiile, nici ceea ce simţi. Dar a meritat, total. Totul. Pentru aceste două ore şi 44 de minute în faţa voastră", a spus, cu lacrimi în ochi, rusoaica, după victoria cu 6-4, 4-6, 6-3 în faţa favoritei doi de la Flushing Meadows.

„Simona Halep o va întâlni pe Maria Șarapova într-un meci care promite să fie o întâlnire dramatică în primul tur la US Open. A doua favorită n-a bătut-o pe oponenta sa din Rusia, care a revenit în acțiune după o accidentare”, au scris cei de la WTA înaintea partidei, una care nu a dezamăgit publicul.

La finalul partidei, Șarapova a izbucnit în lacrimi. „Are multă tărie de carater”, a spus rusoaica despre Halep.

"This girl has a lot of grit and she's not going anywhere," @MariaSharapova after her win over (2) Halep tonight.#USOpen pic.twitter.com/UAyA9hyBoi