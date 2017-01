Referendumurile lui Dodon

Dodon a ajuns președinte, fiind votat de un popor rupt în două. Dodon e președintele celor care cred în Rusia-mamă și în cei care cunosc spusa cronicarului „Lumina vine de la Răsărit”. Se vede că au citit opera marelui nostru înaintaș, o cunosc și o aplică.

Dodon vrea mereu să se consulte cu poporul oropsit și anunță de la microfoane, că va declanșa mai multe referendumuri.

Primul ar putea avea ca temă Limba Română și ca întrebare ar putea fi:

- Să lăsăm limba română în pace sau să o facem să dispară?

Al doilea referendum ar putea propune poporului o altă întrebare și mai năstrușnică:

- Avem nevoie de Istoria Românilor, când putem studia istoria Sadovei sau a străzii, pe care locuiește președintele?

Al treilea referendum s-ar putea axa pe ideea dispariției NATO de pe Pământ:

- Ar fi bine să dispară NATO, ca să avem și noi armată națională veridică, dar și armată rusă de ocupație pe teritoriul R. Moldova, suverane și independente?





Al patrulea referendum ar avea o întrebare clară:

- Vreți cu rușii (săraci ca noi) sau cu europenii, care au alocat R. Moldova 746 milioane de euro de la semnarea Acordului de asociere UE–RM?

Al cincilea referendum ar avea ca subiect BACALAUREATUL:

- Să anulăm sau nu Bacalaureatul? (sau să-l lăsăm în vigoare doar pentru progeniturile socialiștilor și comuniștilor)?

Al șaselea referendum ar avea ca întrebare o problemă stringentă:

- Avem nevoie noi, cetățenii acestui stat, de guvern sau dăm toată puterea în mâinile președintelui Dodon?

Al șaptelea referendum ar putea testa populația în ce privește existența Parlamentului și ar întreba:

- Este oare necesar un Parlament, într-o republică parlamentară, dacă țara îl are pe Dodon?

Al optulea referendum ar putea întreba direct:

- Mai avem nevoie noi oare de o țară în care să conducă așa oameni, ca Dodon, Ceban, Șova, Tulbure etc.?

Al nouălea referendum ar putea viza subiectul Constituției:

- Mai are nevoie statul acesta de o Constituție dacă există Dodon, garantul și stâlpul ei de beton?

Al zecelea referendum pune cetățenii statului R. Moldova în fața dilemei:

- Are nevoie acest stat, cu nume RM, de un președinte ca Dodon, care urăște tot ce e valoare națională?

Notă 1: Orice referendum costă bani, poate 1 milion de lei pentru fiecare. Dacă președintele va declanșa aceste referendumuri, am pierde 10 milioane de lei. Mai bine le-ar da celor săraci.

Dar e bun un lucru, că inițiativele lui Dodon vor rămâne la nivel de dorințe personale, căci, dacă s-ar realiza, statul R. Moldova ar dispărea de pe harta lumii și am avea o țară nouă numită „Dodoniada” (după modelul „Iliada” lui Homer sau „Țiganiada” lui Ion Budai-Deleanu).

Notă 2: Pentru a se documenta ce este un referendum (plebiscit) îi propunem domnului președinte Dodon să răsfoiască cartea lui A. Boldur „Basarabia și relațiile româno-ruse”, anume paginile 177-245 (e cam mult, dar face), apărută recent la Editura „TIMPUL”.

Alexandra Tănase