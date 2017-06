Regatul Unit: Avansul în sondaje al conservatorilor continuă să scadă înaintea alegerilor din 8 iunie

Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May este creditat cu 42% din voturi la alegerile parlamentare din 8 iunie, în ultimul sondaj de opinie YouGov, ale cărui rezultate sunt publicate joi de cotidianul Times. Laburiștii au 39%, cu 3% mai mult decât la precedentul sondaj, din 27 mai, în timp ce conservatorii au pierdut 1%, precizează Reuters.

Sondajul a fost efectuat marți și miercuri. Răspunsurile includ și opțiunile pentru Partidul Liberal Democrat (7%) și Partidul pentru Independența Regatului Unit — UKIP (4%).

Deși sondajul periodic YouGov arată o diferență de 3% în favoarea conservatorilor, o proiecție separată a aceleiași firme sugerează că Theresa May ar putea pierde controlul asupra parlamentului, obținând cu 20 de mandate mai puțin. În prezent, May are asigurată majoritatea cu numai 17 mandate în plus față de minimul de 326 necesar pentru susținerea unui guvern.





Reuters citează și un sondaj SurveyMonkey prezentat miercuri de ziarul Sun, care indică un avantaj de 6% pentru conservatori, care ar urma să obțină joia viitoare 44%, față de 38% pentru laburiști, în timp ce liberal-democrații sunt cotați cu 6%, iar UKIP cu 4%. Studiul respectiv a fost efectuat pe parcursul ultimei săptămâni, pe un eșantion de aproape 19.000 de alegători, și are o marjă de eroare de 1,5 procente.

sursa: agerpres.ro