Relații bilaterale între România și Statele Unite ale Americii

Președintele României, Klaus Iohannis, efectuează, în perioada 4-9 iunie 2017, o vizită în Statele Unite ale Americii, în cadrul căreia, în data de 9 iunie, va avea o întrevedere oficială cu președintele american, Donald J. Trump, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Președintele României, Klaus Iohannis, susține o declarație de presă la sediul Ambasadei României din Washington, Statele Unite ale Americii (SUA), după întrevederea cu vicepreședintele american Joe Biden, ce a avut loc la Casa Albă. (28 septembrie 2015)

Cu prilejul deplasării la Washington, președintele României va lua parte, în data de 5 iunie, în calitate de invitat de onoare, la Forumul Global al prestigioasei organizații American Jewish Committee (AJC), care are peste 110 ani de existență. Cu această ocazie, AJC va acorda președintelui Klaus Iohannis distincția "Light Unto the Nations", cea mai înaltă distincție a organizației ce se decernează unor șefi de stat sau de guvern în semn de recunoaștere pentru impactul internațional important în domeniul păcii, securității, democrației, promovării valorilor umane.





* * *

Relațiile diplomatice dintre România și Statele Unite ale Americii au fost stabilite, la nivel de agenție diplomatică, la 14 iunie 1880, potrivit site-ului Ministerului Afacerilor Externe.

Ridicate la nivel de legație două luni mai târziu, relațiile diplomatice dintre cele două state au fost întrerupte timp de peste patru ani, între 12 decembrie 1941-7 februarie 1946 (în contextul celui de-Al Doilea Război Mondial), și au fost ridicate la nivel de ambasadă la 1 iunie 1964.

Prima vizită în SUA a unui șef de stat român a avut loc în perioada 4-7 decembrie 1973, fiind efectuată de Nicolae Ceaușescu. Cu acest prilej, a fost semnată, la Washington, Declarația comună cuprinzând principiile care stau la baza relațiilor dintre cele două state și s-au adoptat Declarația comună cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnică între cele două țări și Comunicatul comun, conform volumului "Politica externă a României: Dicționar cronologic" (1986).

După schimbările care au avut loc în România în decembrie 1989, dialogul politic bilateral la nivel înalt a fost deschis de vizitele în Statele Unite ale Americii ale președinților României. În perioada 25 septembrie-3 octombrie 1995, a avut loc vizita de lucru a președintelui Ion Iliescu, la invitația președintelui SUA, Bill Clinton, vizită ce a marcat deschiderea unei noi pagini în relațiile româno-americane. Anterior, președintele Ion Iliescu s-a mai aflat în SUA între 28 septembrie și 4 octombrie 1990, când a participat la Conferința mondială la nivel înalt consacrată copilului (UNICEF) și la cea de a 45-a sesiune a Adunării Generale ONU (în cadrul căreia a rostit o alocuțiune), apoi în perioada 19-24 aprilie 1993, pentru a lua parte la inaugurarea Muzeului Holocaustului (a fost primit de președintele SUA, Bill Clinton, și a avut întrevederi cu alte oficialități americane), dar și în septembrie 1994, vizită ocazionată de participarea la sesiunea Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (prilej cu care șeful statului român s-a întâlnit cu președintele Bill Clinton, cu membri ai Congresului american, cu oameni de afaceri și din lumea finanțelor).

