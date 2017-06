Renault, acuzată de discriminare sexuală după ce a lansat o ojă care poate corecta zgârieturile de pe maşini

Renault a lansat o ojă care poate fi folosită şi pentru corectarea zgârieturilor de pe vopseaua maşinilor, într-o încercare de a promova maşina de oraş Twingo, adresată femeilor, dar a atras acuzaţii de discriminare sexuală, relatează News.ro.

Twingo este pentru „şoferiţele active care trebuie să circule prin oraş, dar care sunt atente şi la modă şi look”, se arată într-un comunicat al Renault.

Pentru susţinătorii drepturilor femeilor, strategia de marketing a Renuault este sexistă, iar felul în care a fost promovată nu a ajutat. Într-o reclamă, o femeie strigă „au” când observă o zgârietură pe maşina sa Twingo parcată între două vehicule. Apoi ea îşi vopseşte o unghie în albastru, înainte de a masca cu aceeaşi pensulă zgârietura de pe maşină.





„Asta reduce femeile la preocuparea lor pentru frumuseţe şi incapacitatea lor de a şofa. Acest sexism insinuant, ordinar, zilnicm puen bazele pentru ce este mai rău, pentru că reclamele limitează femeile la un rol preconceput”, a afirmat şefa asociaţiei feministe Chiennes de Garde, Marie-Noelle Bas.

Un purtător de cuvânt al Renault a criticat percepţia că reclama şi oja scoasă la vânzare sunt sexiste. „Maşinile Twingo ţintesc femeile care preferă personalizarea maşinilor lor”, a spus purtătorul de cuvânt, notând că reclama nu arată o femeie care nu ştie să parcheze.

Oja Twingo este produsă de startup-ul de cosmetice Ink and Out, din Paris, proprietarul brandului De Blangy. Oja este disponibilă începând de luni în service-urile Renault şi pe site-ul companiei, la preţul de 8,9 euro, în culorile albastru, roşu, negru şi galben. Oja este la vânzare pentru o perioadă scurtă, a spus purtătorul de cuvânt.

Directorul general al For Ink and Out Chief, Benjamin De Blanzy, a apreciat că această controversă este atât amuzantă cât şi destul de legitimă. „Este amuzant pentru că şi bărbaţii o vor folosi”, a spus De Blanzy, adăugând că şi el a început să folosească oja pe maşina sa, acum câteva luni, pentru acoperirea zgârieturilor minore.

Controversa a apărut la mai puţin de o lună după ce o reclamă a PepsiCo a fost criticată pe reţelele de socializare pentru exploatarea unor mişcări între care Black Lives Matter.

Pepsi a retras reclama de pe YouTube în mai puţin de 48 de ore de la lansare şi a prezentat scuze. Episodul a arătat cât de greu este pentru companii să scape de erorile de marketing observate pe reţelele de socializare.

sursa: digi24.ro