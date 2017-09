Revista presei internaţionale – 1 septembrie 2017

Controverse mai vechi sau mai noi par să revină în atenţia presei internaţionale, întrucât evenimentele par să se precipite.



„Deşi, în luna iulie, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, confirmase că Iranul respectă tratatul nuclear încheiat, el a dat de înţeles că nu va mai face asta şi în octmbrie, punându-i astfel pe experţi în încurcătură”, relatează cotidianul israelian „The Times of Israel”.

„Cred că nu îl respectă”, afirmase el ulterior în ziarul american „The Wall Street Journal”. Dar un ziar saudit, „The Saudi Gazette”, afirmă că, „potrivit declaraţiilor unui oficial al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul respectă acordul nuclear din 2015, iar el a spus asta în pofida tensiunilor crescânde dintre Teheran şi Washington pe această temă”. În plus, un alt ziar american, „The Los Angeles Times”, citează „un oficial iranian care este categoric, declarând la televiziunea iraniană că Statelor Unite nu li se va permite să mai inspecteze vreo bază militară iraniană”.





În vestul Statelor Unite, recentele declaraţii belicoase ale preşedintelui nord-coreean Kim Jong-un i-au alertat pe vecini, iar aceştia se regrupează. Cotidianul american „US Today” anunţă că „avioane de război americane, japoneze şi sud-coreene vor inţia o demonstraţie de forţă la adresa Coreii de Nord”. În plus, Marea Britanie şi Japonia îşi întăresc relaţiile. „După recentul test cu rachete al Coreii de Nord, Marea Britanie şi Japonia îşi vor întări relaţiile în materie de securitate”, a dat asigurări premierul Theresa May, citată fiind de ziarul britanic „The Evening Standard”. Iar un ziar japonez, „Asahi Shinbun”, subliniază că, în acest sens, „premierul britanic a discutat cu ministrul nipon al apărării şi a vizitat un portavion”. În „Global Times”, oficiosul în limba engleză al guvernului Chinei, premierul britanic primeşte însă o replică dură: „Liderii slabi caută ocazii pentru a-şi demonstra forţa. În privinţa Coreii de Nord, Bejiingul nu are nevoie de lecţii din partea Londrei”. Iar neo-zeelandezul „New Zealand Herald” observă că „după noile ameninţări nord-coreene la adresa Insulei Guam, un conflict este mai mult decât probabil”.

În Europa, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron rămâne în atenţia presei prin reformele anunţate în privinţa Codului Muncii. Pe marginea acestui subiect, comentariile presei franceze sunt cât se poate de elocvente: „O reformă ambiţioasă şi eficace”, titrează cotidianul „Le Parisien”, citându-l pe preşedintele Macron. „Macron îşi asumă răspunderea şi cere timp”, titrează cotidianul „Le Monde”, acelaşi ziar susţinând însă că „justificările lui Macron sunt discutabile”. În publicaţia „Le Point”, „comisarul european Pierre Moscovici afrmă că împărtăşeşte ambiţiile lui Macron”. Iar fostul „Nouvel Observateur”, L’Obs”, comentează: „În opinia lui, toţi cei care îl văd deja mort nu sunt decât nişte oameni de curte înăcriţi”. În Franţa, se ştie deja: după 100 de zile, prinţul înscăunat produce deja greaţă. „Societatea de curte mai există încă”, a subliniat Macron într-un interviu. Să denunţe curtea?! Dar asta ar fi cea mai de neiertat insolenţă. Şi totodată originea primelor sale nenorociri”./adanga/sdm2