Revista presei internaţionale: „Rusia nu face niciodată joc un dublu cu alte ţări, ci este mereu corectă cu partenerii săi” / Declarația lui Putin

Criza catalană îngrijorează Parlamentul European, dar şi presa internaţională. La dezbaterea din Parlamentul European, cu tema „Constituţia, statul de drept şi drepturile fundamentale în Spania, în urma recentelor evenimente din Catalonia”, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a îndemnat la „un dialog în cadrul constituţional”, notează El Pais.

La dezbaterea consacrată şi pregătirii următorului summit european, din 19 – 20 octombrie, de la Bruxelles, s-a subliniat că această criză „ameninţă Uniunea mai mult decât Brexit, putând dăuna chiar spiritului integrării europene”, consemnează La Libre Belgique. Mai mulţi eurodeputaţi au criticat „brutalitatea şi violenţele poliţiei” la scrutinul de duminică, cerând o mediere „internaţională”, cu „implicare europeană”, iar alţii au susţinut că Spania „nu are nevoie de tutelă”, nici de „mediatori”. La rândul său, regele Felipe al VI-lea a acuzat guvernul regional catalan de încălcarea, „în mod repetat”, a Constituţiei, şi de „punerea în pericol a stabilităţii” Cataloniei şi a întregii Spanii, notează ABC. Regele Felipe a acuzat autorităţile catalane că manifestă o „lipsă de loialitate inadmisibilă” şi că, fără respect faţă de lege, nu va putea fi vorba nici de pace, nici de libertate, adaugă El Mundo. Mesajul regelui, continuă El Pais, este primul său discurs instituţional, într-unul dintre cele mai grave momente de după lovitura de stat eşuată din 1981, după dictatura lui Franco. Acţiunile spaniole pe bursă au scăzut din cauza tulburărilor, dar celelalte pieţe europene încă nu au fost afectate, linişteşte The Wall Street Journal.

Premierul britanic, Theresa May, şi-a resetat agenda conservatoare, confruntându-şi criticii, în încercarea de a demonstra că poate conduce Marea Britanie şi poate asigura un Brexit ferm, informează Euronews. Într-un discurs susţinut la încheierea Conferinţei anuale a Partidului Conservator, la Manchester, întreruptă de un protestatar şi de un acces de tuse, May a promis să revitalizeze partidul, constată The Independent, iar The Guardian crede că acest discurs a fost menit să relanseze mandatul cu poticneli al premierului, zdruncinat de luptele interne din propriul partid şi de pierderea majorităţii.

Rusia nu face niciodată joc un dublu cu alte ţări, ci este mereu corectă cu partenerii săi, a asigurat preşedintele rus Vladimir Putin, cu ocazia Forumului internaţional „Săptămâna Energetică Rusă”, desfăşurat la Moscova, citează Tass. Cu aceeaşi ocazie, Putin a subliniat că nu are nicio relaţie personală cu Donald Trump, dar l-a lăudat pe preşedintele american pentru caracterul său ferm, reţine Bloomberg. Totodată, Putin a afirmat că relaţiile dintre Rusia şi SUA au fost otrăvite de luptele politice interne din America. În privinţa crizei nord-coreene şi a acordului cu Iranul, Putin l-a criticat pe Trump, subliniind că Moscova va apăra în continuare acest document, chiar dacă SUA ameninţă cu retragerea din el, adaugă Bloomberg. Liderul de la Kremlin a mai spus că, în pofida a două decenii de eforturi de a convinge regimul nord-coreean să renunţe la armele nucleare, tensiunile nu s-au redus, iar cei care se adresează Phenianului de pe poziţii de supremaţie nu fac decât să întărească autoritatea regimului, notează Bloomberg.

În acelaşi timp, armata rusă, citată de Stars and Stripes, a declarat că a rănit grav pe unul dintre principalii lideri jihadişti din Siria, şi a ucis alţi 12 comandanţi militari, într-un raid aerian. Liderii rămaşi ai ISIS şi ai altor grupări teroriste ar putea încerca să formeze o nouă reţea, după o eventuală înfrângere în Orientul Mijlociu, a avertizat directorul FSB al Rusiei, la o reuniune a serviciilor de securitate din Rusia şi din alte 73 de ţări, de la Krasnodar, anunţă Russia Today.

Iranul şi Irakul conduc manevre militare comune în nord-vestul Republicii Islamice, pentru apărarea graniţelor şi ca răspuns la referendumul kurd, pe care îl consideră ilegitim, informează Press TV. La exerciţiile intitulate Eqtedar participă unităţi blindate, de artilerie şi infanterie ale armatei iraniene, escadroane de elicoptere şi drone ale forţelor terestre ale Gărzilor Revoluţionare şi unităţi ale armatei iraniene, relatează agenţia ISNA. Irakul a declarat că va prelua controlul graniţelor regiunii nordice Kurdistan, în coordonare cu Iranul şi cu Turcia, după ce militari irakieni au efectuat recent un exerciţiu comun cu trupele turce, la graniţele lor, adaugă Al Jazeera.

Crizele din regiune ar trebui rezolvate prin dialog, a afirmat ministrul iranian de Externe, Mohammad Zarif, la întâlnirea cu Emirul Qatarului, Tamim bin Hamad Al Thani, la Doha, în cadrul unui turneu în Golful Persic, anunţă Tehran Times. „Teheranul doreşte să aibă cele mai bune relaţii cu vecinii săi şi acordă prioritate stabilităţii şi securităţii”, a spus Zarif, exprimându-şi speranţa că Iranul şi alte state din Golf îşi vor intensifica relaţiile.