REVOLTĂTOR: Un bebeluș tratat cu LEACURI BĂBEȘTI împotriva răcelii A MURIT

Caz revoltător în județul Botoșani, unde un bebeluș tratat cu leacuri băbești împotriva răcelii a murit în condiții suspecte. Fără să consulte vreun medic, mama a vrut să-și trateze pruncul răcit cobză cu sare fierbinte pusă pe piept. Copilașul de doar patru luni s-a stins, la nici o săptămână de la botez.

Tragedia s-a petrecut în localitatea Dracşani, comuna Sulița, din județul Botoșani. Mama a sunat miercuri dimineaţă la 112 și a povestit speriată că bebelușul ei nu mai respiraă. La fața locului a ajuns de urgență un echipaj de la Serviciul Județean de Ambulanță, însă copilașul era deja în stop cardio-respirator. Mai mult, copilul avea arsuri pe piept, după ce mama a încercat să trateze răceala cu sare fierbinte.

„Am găsit un copil de patru luni, în stop cardio-respirator, la care s-au inițiat manevrele de resuscitare timp de 45 de minute, după care a fost declarat decesul. Acesta prezenta o arsură veche de două-trei zile în regiunea anterioară a toracelui, o arsură de gradul doi-trei”, a declarat medicul Eduard Gurău, din cadrul Serviciul Județean de Ambulanță Botoșani.





Cazul este cu atât mai şocant şi revoltător, cu cât tânăra, deşi a avut acces şi la internet şi era şi la Botoşani, când copilul se simţea rău, a preferat se plece la ţară şi să îl trateze cu leacuri băbeşti.



„Copilul nu tuşea, dar avea aşa, un horcăit. I-am dat un medicament şi am zis că trece. Acum două seri i-am făcut o compresă cu sare caldă şi i-am pus la piept. Am citit pe internet că aşa se face. Din câte am înțeles nu a murit de la răceală, ci de la asta la piept, i-a afectat inimioara. Dacă ştiam, îl duceam imediat la medic, dar am crezut că îi trece”, a spus înlăcrimată Andreea Mihaela Hoştină, mama copilului (foto).

Bebelușul fusese botezat sâmbătă, la biserica din Dracşani. Atunci, preotul din sat a observat că pruncul era răcit și i-a recomandat mamei să meargă la medic.

Compresele cu sare fierbinte i-au provocat bebelușului arsuri grave

Fata mai are un copil în vârstă de 2 ani, cu un alt bărbat. Tatăl tinerei spune că această a venit cu copilul răcit din oraș și că i-a spus să meargă la medic.

„Copil era răcit puțin. Nu s-a dus la medic. I-a pus un pic de sare caldă și de acolo s-a agravat. Nu știu de ce nu s-a dus la medic, cât a stat la Botoșani. Are două zile de când a venit la mine. Probabil de la sărea aia caldă pusă pe piept a pățit ceva, că era ars”, a spus Mihai Hoștină, tatăl tinerei (foto).

Sătenii din Dracșani sunt șocați și spun că nu au auzit de un asemenea leac pentru răceală.

„Niciodată nu am folosit leacuri din astea. Chiar nu-mi dau seama ce a făcut. Dacă a văzut că e bolnav trebuia să se ducă la spital. Eu am crescut 7 copii și când aveau probleme imediat mă duceam la spital”, a precizat Elena Ciobanu, o vecină din sat.

Medicul de familie al bebelușului, care s-a stins, susține că, doar la insistențele sale, tânăra a acceptat să facă prima vaccinare a copilului, însă de atunci nu a mai venit la cabinet.

„Copilul a făcut vaccinul corespunzător vârstei de două luni, după care mamă nu s-a mai prezentat cu copilul la cabinet. Nu recomand niciun fel de leac băbesc. Recomand că la primul semn de boală să se prezente medicului de familie”, a precizat doctorul Constantin Andone, medic de familie în comuna Sulița (foto).

Polițiștii au dus-o pe tânără la audieri pentru a da explicații despre fapta sa.

Între timp,trupul neînsuflețit al bebelușului a fost ridicat de medicină legală, în vederea efectuării necropsiei prin care va fi stabilită cauza morţii.

