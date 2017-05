Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a discutat despre "surse, metode sau operaţiuni militare" în cursul întrevederii cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat Rex Tillerson, secretarul american de Stat, în contextul zvonurilor că Trump ar fi dezvăluit informaţii clasificate.

"În cursul întrevederii preşedintelui Trump cu ministrul de Externe Lavrov au fost abordate of serie largă de subiecte, printre care ameninţările şi eforturile comune în ceea ce priveşte combaterea terorismului", a declarat Tillerson, potrivit agenţiei de ştiri Reuters.



În cursul conversaţiei a fost discutată şi natura acestor ameninţări, însă "nu s-a discutat despre surse, metode ori operaţiuni militare", a precizat oficialul american.



Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a primit pe 10 mai la Casa Albă pe Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, şi pe ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Serghei Kislyak.



Potrivit unor foşti şi actuali oficiali americani, citaţi de cotidianul The Washington Post, Donald Trump a început să discute detalii despre o ameninţare de tip terorist reprezentată de reţeaua Stat Islamic (IS) asociată transportării laptop-urilor la bordul avioanelor de pasageri. În acest mod, Donald Trump ar fi dezvăluit informaţii clasificate şi ar fi periclitat o sursă esenţială de informaţii despre organizaţia fundamentalistă sunnită Stat Islamic, activă în principal în Siria şi Irak.



Informaţiile dezvăluite de Donald Trump oficialilor ruşi fuseseră oferite serviciilor de spionaj americane de o naţiune aliată a Statelor Unite prin intermediul unui acord de schimb de date clasificate considerate atât de sensibile încât detaliile nu le sunt transmise altor aliaţi occidentali şi sunt restricţionate chiar şi în cadrul Administraţiei Statelor Unite, au explicat pentru cotidianul The Washington Post, sub protecţia anonimatului, foşti şi actuali oficiali americani.



sursa: mediafax.ro