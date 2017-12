,,Banii lasa urme care te ajung din spate. Cum ar fi aproape jumatate de milion de lei care leaga firma Tel Drum de primul sef instalat de PSD-ul lui Dragnea in fruntea unei institutii-cheie: #Oficiul (National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor), care a trimis gruparea Dragnea de mai multe ori la Procuratura", scrie Rise Project, intr-o noua investigatie.

Articolul prezinta si dedesubturile unor plati facute catre vedete Antena 3 sau unele institutii media.

Marius Vorniceanu a condus Oficiul pentru combaterea spalarii banilor din luna iulie. Numirea lui a fost printre primele decizii ale premierului Tudose. (...) In timp ce Marius Vorniceanu exersa pozitii-cheie la stat, fiica lui se misca profitabil in privat. Pe ea o cheama Laura. Laura Vorniceanu, casatorita Sprianu. E contabila.





A debutat la grupul Niro, lucrand pentru magnatul Dumitru Nicolae, condamnat recent pentru coruptie. A devenit, intre timp, consultant fiscal si auditor financiar, incepand sa lucreze pe firma proprie, Griffin Corporation. Acolo munceste si mama ei, Rodica Vorniceanu, sotia sefului de la combaterea spalarii banilor.

Compania familiei Vorniceanu a incasat aproape jumatate de milion de lei de la Tel Drum. Au existat 6 plati in intervalul mai 2012 – septembrie 2014. In total, 404.122 lei pentru serviciile de audit prestate de fiica fostului sef de Fisc.

In aceeasi perioada, Tel Drum s-a confruntat cu un singur control fiscal din toate cele 122 pe care le-a inregistrat de-a lungul existentei sale. Una dintre plati s-a suprapus cu inspectia."

,,Reteaua de fantome” este o practica globala a crimei organizate. Genul acesta de grupare specializata in infractiuni economice mascheaza originea banilor, oferind aparenta comerciala unor plati fara obiect.

Contractele incheiate sunt doar pretexte care justifica in fals operatiuni bancare. Clientii fantomelor isi diminueaza astfel baza de impozitare sau, pur si simplu, isi convertesc soldurile in cash care nu lasa urme. (...) Reteta este simpla: la vedere apar figuri de paie care habar n-au cate milioane se misca in numele lor. Li se spune „sageti”, dar au rol de paravane si reprezinta un nivel esential de protectie.

Ei cad primii, asa cum s-a intamplat in cazul Tel Drum. Zeci de oameni saraci din sudul tarii au devenit puncte de tranzit pentru zeci de milioane de euro – taximetristi din Arges, zilieri din Teleorman, tarani din Giurgiu, brutari din Olt, pietari din Bucuresti, croitorese si mecanici din Dambovita. Fara sa vada poza de ansamblu sau sa se stie intre ei.

Pe numele unora erau puse firmele fantoma care plimbau banii, altii retrageau fizic numerarul si, contra unui comision modic, il intorceau la platitor, care ramanea cu putine taxe la stat si o sacosa cu bani. Tel Drum n-a fost singura la spalatorie".

,,Nu numai fantomele au primit bani de la Putineanu, ci si realizatorul TV Radu Tudor. 65.000 lei a dus acasa antenistul in perioada ianuarie 2011 – mai 2012. Platile s-au facut in cinci transe, de la ferma lui Putineanu (Agrotrust) la firma de consultanta a lui Radu Tudor (Top Media Acces). Ultima plata s-a virat in campania electorala a alegerilor locale din 2012. S-a intamplat in privat, fara legatura cu postul la care lucreaza, explica realizatorul TV, desi nici pe blogul lui ferma n-a fost pomenita vreodata.

Ne-a lamurit personal: Era o consultanta in domeniul comunicarii. Nu mai tin minte, sa verific, au trecut foarte multi ani. Daca pot sa verific documentele firmei, va transmit. (…) Sincer, nu tin minte toate detaliile.

Prin firma mea am oferit sfaturi si consultanta pentru mai multe firme si persoane si trebuie sa verific. Majoritatea firmelor apeleaza la noi (n. red. – nu are niciun angajat) pentru sfaturi legate de comunicare, prezenta de piata si asa mai departe. (…) Nu legate de domnul Dragnea personal."

Sursa: Riseproject.ro