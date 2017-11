Ritmul anual al inflației a crescut de la 7,3%, în luna iunie, până la 7,6%, în septembrie, a comunicat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei Sergiu Cioclea, prezentând într-o conferință de presă un nou raport asupra inflației, transmite IPN.

Majorarea ritmului anual al inflației a fost determinată de creșterea prețurilor la produsele agroalimentare (scumpirea lor a început imediat după intemperiile din aprilie) și de creșterea mai mult decât se anticipa a prețurilor la combustibil, ca urmare a majorării costului barilului de petrol. A fost și un factor care a echilibrat tendința de sporire a prețurilor de consum. Este vorba despre aprecierea leului față de dolar, adică – mai puțină inflație importată.

În noua rundă de prognoze, BNM plasează rata inflației anuale pentru 2017 la nivel de 6,5%, iar pentru 2018 – la nivelul de 4%. Adică, în limita cifrelor țintite de BNM de 5%, plus minus 1,5%.





Sergiu Cioclea a spus că acea creștere economică care va fi înregistrată în acest an, chiar dacă mai mică decât se prognoza inițial, constituie o premisă pentru adeverirea aceste prognoze a inflației. Este importantă în acest sens majorarea așteptată cu circa 17% a exporturilor. Remitențele deja de cinci luni la rând se cifrează la peste 100 mln dolari. Totodată și economiile țărilor cu care Moldova are relații comerciale vor marca creșteri în acest an.