Româncă moartă în Italia: a mâncat o pizza, după care a intrat în piscină și a murit

O româncă a murit în timp ce se afla în vacanță, la un centru termal din Monterenzio, de la periferia orasului Bologna, Italia.

Femeia a murit în acest sfârșit de săptămână în urma unui stop cardiac, sub privirile soțului ei, alături de care trebuia să petreacă o zi de odihnă.

„Am facut tot ce a stat in puterile noastre dar din pacate femeia nu si-a mai recapatat cunostinta, nici in timpului acordarii primului ajutor de catre personalul nostru, nici in urma celui efectuat de asistentii sanitari sositi cu elicopterul de la Ospedale Maggiore din Bologna”, a afirmat Stefano Mattu, directorul medical al parcului termal Villaggio della Sallute Più, potrivit stirilekanald.ro.







Românca, pe nume Ana Maria, s-a stins in cateva clipe sub ochii sotului ei, cu care mersese sa petreaca o zi frumoasa de vacanta, de bucurie si de relaxare.