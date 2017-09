Cosmin Contra şi-a dat acordul Federaţiei Române de Fotbal şi aşteaptă acum răspunsul de la FRF. "Guriţă" e dispus să se despartă de Dinamo înainte de meciul de la Craiova, pentru a semna preluarea tricolorilor.Cosmin Contra şi-a dat acordul Federaţiei Române de Fotbal şi aşteaptă acum răspunsul de la FRF.



"Guriţă" e dispus să se despartă de Dinamo înainte de meciul de la Craiova, pentru a semna preluarea tricolorilor.Dinamo i-a găsit deja înlocuitor lui Contra. Vasile Miriuţă va mai sta pe banca Concordiei Chiajna doar la meciul cu CFR, din etapa a zecea a Ligii 1, după care îi va prelua pe "câinii roşii". Alte surse anunţă că şi Claudiu Niculescu ar putea ajunge în Ştefan cel Mare.

"Eu am nişte clauze în contract, puse foarte bine. Am vrut să mă asigur că lucrurile vor fi ok. Am în contract că Dinamo trebuie să realizeze anumite chestii, cu date bine stabilite. Dacă nu se vor realiza, eu pot să plec. În funcţie de asta, voi vedea dacă voi continua sau nu", a declarat Contra, la Fotbal Club, pe Digi Sport 1, la finalul lunii august.





"Guriţă" a venit la Dinamo în februarie şi a reuşit să ducă echipa în play-off, deşi la un moment dat acest scenariu părea aproape imposibil. A terminat sezonul precedent pe locul 3, iar în luna mai, după mai multe runde de negocieri, şi-a prelungit înţelegerea cu formaţia din Ştefan cel Mare.

Pe lista FRF se mai află Dan Petrescu, Gică Hagi şi chiar Ladislau Boloni, dar pentru venirea "Bursucului" pe banca tehnică trebuie îndeplinite nişte condiţii greu de realizat. Atunci când a semnat cu CFR, Dan Petrescu a primit un bonus de 400.000 de euro. Sută la sută, actualii patroni ai CFR-ului ar fi fost de acord să-l lase pe Petrescu să plece la echipa naţională numai dacă acesta ar fi returnat aceşti bani.